Bu köyü kadınlar yönetiyor

Hollanda ile Japonya'da uzun yıllar yaşayan ve bir dönem özel okullarda İngilizce öğretmenliği yapan Endam Biber, 6 yıl önce memleketi Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya köyüne döndü. 'Modern Japon savaş sanatı' aikido da yapan Biber, köyünde aday olduğu muhtarlık seçimini rakibine karşı 2 oy farkla kazandı. 4 azası da kadınlardan oluşan muhtar Biber, köyde kadınlara bağ ve bahçe işlerinde yardımcı olmasının yanı sıra öğrencilere de İngilizce eğitimi vermeye hazırlanıyor. Azaları ile birlikte köyün altyapı sorunlarını çözmek için kolları sıvayan muhtar Biber, köye servis imkanı sağlayıp, cami ve mezarlıkların bakımı için de çalışma başlattı. Arapça, İngilizce, Felemenkçe, Japonca ve Almanca da bilen muhtar Biber, kadın azalarla birlikte köyde sosyal projeler hazırlığına başladı.

'KADINLARIN GÜCÜ KENDİNİ GÖSTERDİ'

Endam Biber, 6 yıl önce döndüğü köyde hiçbir şeyin değişmediğini görünce muhtar adayı olmaya karar verdiğini anlatarak, "Köyde, eğitiminden iş yapma hevesine kadar her şey geri gitmiş. Eskiden insanımız daha bir çalışkandı. Köy için güzel şeyler yapabilirim, diyerek, yola çıktım. Ailemizden aday var, diye bazı karşı duruşlar oldu; ama kadınlar beni destekledi. Kadınların gücü kendini burada gösterdi. Erkekler söz verdi mi bazılarında cayma oluyor ama kadınlar sonuna kadar benimle oldu. Bu seçimi kadınlarla beraber aldım. Ailemden sanatçı olan Altay da günübirlik oyunu kullanmak için geldi ve döndü. Onun da desteğini arkama aldım. Herkese teşekkür ediyorum. Benim kişisel bir çıkarım yok. Onlara hizmet etmek için bu göreve talip oldum" diye konuştu.