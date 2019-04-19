Mynet Trend

Bu köyü kadınlar yönetiyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

Uzun yıllar yaşadığı yurt dışından döndüğü memleketi Rize'nin İkizdere ilçesi Çağrankaya köyünde aday olduğu muhtarlığı rakibine karşı 2 oy farkla kazanan Endam Biber'in (56) 4 azası da kadınlardan oluşuyor. Seçimi kadınların gücüyle kazandığını belirten Biber, "İlki başardık, değişim yaptık. 'Köy için güzel şeyler yapabilirim' diyerek, yola çıktım. Kadınların gücü, kendisini gösterdi" dedi.

Bu köyü kadınlar yönetiyor

Hollanda ile Japonya'da uzun yıllar yaşayan ve bir dönem özel okullarda İngilizce öğretmenliği yapan Endam Biber, 6 yıl önce memleketi Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya köyüne döndü. 'Modern Japon savaş sanatı' aikido da yapan Biber, köyünde aday olduğu muhtarlık seçimini rakibine karşı 2 oy farkla kazandı. 4 azası da kadınlardan oluşan muhtar Biber, köyde kadınlara bağ ve bahçe işlerinde yardımcı olmasının yanı sıra öğrencilere de İngilizce eğitimi vermeye hazırlanıyor. Azaları ile birlikte köyün altyapı sorunlarını çözmek için kolları sıvayan muhtar Biber, köye servis imkanı sağlayıp, cami ve mezarlıkların bakımı için de çalışma başlattı. Arapça, İngilizce, Felemenkçe, Japonca ve Almanca da bilen muhtar Biber, kadın azalarla birlikte köyde sosyal projeler hazırlığına başladı.

bu-koyu-kadinlar-yonetiyor_6302_dhaphoto5

'KADINLARIN GÜCÜ KENDİNİ GÖSTERDİ'

Endam Biber, 6 yıl önce döndüğü köyde hiçbir şeyin değişmediğini görünce muhtar adayı olmaya karar verdiğini anlatarak, "Köyde, eğitiminden iş yapma hevesine kadar her şey geri gitmiş. Eskiden insanımız daha bir çalışkandı. Köy için güzel şeyler yapabilirim, diyerek, yola çıktım. Ailemizden aday var, diye bazı karşı duruşlar oldu; ama kadınlar beni destekledi. Kadınların gücü kendini burada gösterdi. Erkekler söz verdi mi bazılarında cayma oluyor ama kadınlar sonuna kadar benimle oldu. Bu seçimi kadınlarla beraber aldım. Ailemden sanatçı olan Altay da günübirlik oyunu kullanmak için geldi ve döndü. Onun da desteğini arkama aldım. Herkese teşekkür ediyorum. Benim kişisel bir çıkarım yok. Onlara hizmet etmek için bu göreve talip oldum" diye konuştu.

bu-koyu-kadinlar-yonetiyor_6302_dhaphoto4

'İLKİ BAŞARDIK, DEĞİŞİM YAPTIK'

Önceki dönemlerde muhtarlık yapanların kadın azaları olmadığını da kaydeden Endam Biber, "Ben de bir tepki olarak hepsini kadın olarak seçtim. Bir ilki başardık, bir değişim yaptık. Göreve gelir gelmez en büyük vaadim, servis koymaktı; bunu yaptık. Cami ve mezarların temizliği ile devam edeceğiz. Yollarımızda sorunlar var, onları yapacağız. Elektrik direklerimiz eksik, bazı yerlerde hiç yok. Bunlarla ilgileneceğiz. Hafta sonları köyümüzdeki öğrenmek isteyenlere İngilizce dersi vereceğim. Köyümün insanları, her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. (DHA)

bu-koyu-kadinlar-yonetiyor_6302_dhaphoto1

bu-koyu-kadinlar-yonetiyor_6302_dhaphoto3

bu-koyu-kadinlar-yonetiyor_6302_dhaphoto2

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Pencereden bakan komşuları şoka girdiPencereden bakan komşuları şoka girdi
Adana'da ele geçirildi! Paha biçilemiyorAdana'da ele geçirildi! Paha biçilemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın köy muhtar

En Çok Okunan Trend Haberler

Evde çığlık atında komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Evde çığlık atında komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Büyük tepki! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

Büyük tepki! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

10 yıldır hastanelerde yaşıyor!

10 yıldır hastanelerde yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı!

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimi geride bırakarak gündeme odaklanmamız şart!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun dün yayımlanan videosunun ardından herkes Google'da antrikotu aradı

Dün Google'da herkes 'antrikot'u aramış!

Adana'da üniversiteli genç kız intihar etti! Pencereden bakan komşuları şoka girdi

Pencereden bakan komşuları şoka girdi

Adana'da tarihi eser operasyonu

Adana'da ele geçirildi! Paha biçilemiyor

İstanbul'da 11 Trabzonlu belediye başkanı!

İstanbul'da 11 Trabzonlu belediye başkanı!

MYP lideri Yılmaz: Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli!

MYP lideri Yılmaz: Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.