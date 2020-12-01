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Bu lezzet anlatılmaz yaşanır: Tahinli çıtır rulo yapımı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 01.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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Bu lezzet anlatılmaz yaşanır: Tahinli çıtır rulo yapımı

Baklava yufkasından hazırlanan tahinli çıtır rulo ile keyifli bir çay saati yaşayabilirsiniz. Dünyanın en pratik tatlısı olan tahinli çıtır rulo, lezzetiyle birçok tatlıyı geride bırakacak.

Tahinli çıtır rulo tatlısını artık pastanelerden almak yerine kendi evinizde hazırlayabilirsiniz. Bu lezzet anlatılmaz, yaşanır diyoruz ve hemen tarifin detaylarına geçiyoruz.

MALZEMELER

12 yaprak baklava yufkası
1/2 su bardağı toz şeker
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir çay bardağı tahin
Bir su bardağı çekilmiş ceviz içi

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde tahini ve sıvı yağı karıştırıp bulamaç haline getirin.
Temiz ve düz bir zemine baklava yufkasını serin. Üzerine hazırladığınız karışımdan sürün.

Tahin sürülmüş yufkanın üzerine bir kat daha yufka serip, 1,5 yemek kaşığı kadar şekeri her tarafına serpin.

Şeker serptiğiniz yufkanın üzerine şimdi 2 kaşık çekilmiş ceviz içini güzel bir şekilde dağıtın.

Yufkaları sıkı bir rulo yapın ve 3-4 cm. uzunluğunda kesin. Kestiğiniz parçaları hafif yağlanmış tepsiye koyun ve fırına verin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin. Hazırladığınız tatlı soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin.

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