Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Bu mahallede iftar yemeklerini kadınların hazırlaması yasaklandı!

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nde ramazan ayı boyunca evlerde iftar telaşı yaşanmıyor. 700 nüfuslu ve 350 hanenin bulunduğu mahallede yaklaşık 25 yıldır süren gelenek sayesinde iftar yemekleri toplu olarak hazırlanıyor, mutfağa ise erkekler giriyor.

Bu mahallede iftar yemeklerini kadınların hazırlaması yasaklandı!
Gökçen Kökden

Kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde ramazan ayında evlerde iftar için yemek yapılmıyor. 25 yıldır geleneksel hale gelen bu durum mahalledeki kadınları 1 ay rahat ettiriyor. Kadınlar 'İftarda ne yemek yapacağım' diye düşünmüyor, bulaşık yıkamaktan kurtuluyor.

Bu mahallede iftar yemeklerini kadınların hazırlaması yasaklandı! 1

Ramazan ayı boyunca mahalledeki pazar yerinde her gün bir kişinin ya da ailenin sponsorluğunda toplu iftar yemeği veriliyor. Yemekleri erkekler hazırlıyor. 700 nüfuslu 350 evin bulunduğu mahallede herkes iftarda, orucunu birlikte açıyor. Pazar yerindeki iftara gelemeyenlerin evlerine yemek gönderiliyor ya da isteyenler yemeklerini alıp, evlerine götürüyor. İftardan sonra kadınlara çaylarını da erkekler getiriyor.

Bu mahallede iftar yemeklerini kadınların hazırlaması yasaklandı! 2

RAMAZAN AYLARINDA DİNLİYORUZ

Bu mahallede iftar yemeklerini kadınların hazırlaması yasaklandı! 3

Mahallede yaşayanlardan Ümmühan Alıkma, ramazan ayında evde yemek yapmadıkları için rahat ettiklerini belirtip, "Her gün iftar yemeği için pazar yerine geliyor, orucumuzu birlikte açıyoruz" dedi. Gülsüm Avdan da "Yılın 11 ayı evde her gün yemek yapıyoruz ama ramazan aylarında dinleniyoruz. Toplu iftarda orucumuzu birlikte açıyoruz. Bu artık geleneksel hale geldi" diye konuştu.

'ÇOK RAHATIZ'

Bu mahallede iftar yemeklerini kadınların hazırlaması yasaklandı! 4

İlknur Cahan da "Ramazan ayında iftar yemeklerini eşlerimiz yemek yapıyor, biz yiyoruz. Burada yemek istemeyen evini alıp götürüyor. Ramazan ayı boyunca çok rahatız, kadınlar olarak bu durum işimize geliyor. Kocalarımız bize hizmet ediyor, çaylarımızı da getiriyorlar" dedi. Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Ali Abalı, "Köy tadında iftar etkinliğimiz var. Ramazan ayı boyunca her gün toplu İftar yemeğimiz var. İftar yemeğinin parası için mahalle halkımız adeta sıraya giriyor" diye konuştu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’da çift başlı buzağı dünyaya geldiErzurum’da çift başlı buzağı dünyaya geldi
Bilecik’te gün yüzüne çıktı: Tam bin 800 yıllık!Bilecik’te gün yüzüne çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.