Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Nadir olay: Erzurum’da çift başlı buzağı dünyaya geldi

Erzurum’un Şenkaya’ya ilçesine bağlı Beşpınarlar Mahallesinde çift başlı buzağı dünyaya geldi.

Nadir olay: Erzurum’da çift başlı buzağı dünyaya geldi

Beşpınarlar Mahallesinde hayvancılık yapan Korkmaz Hocaoğlu, ineği doğum yaparken iki başlı olduğunu fark etti. Kendisinin bu doğum yaptıramayacağını anlayan Korkmaz Hocaoğlu veterinere müracaat etti ve sezaryenle doğumu yaptırıldı.

Doğumla birlikte çok nadir bir olaya şahit olundu. Çift başlı buzağı dünyaya geldi.

Nadir olay: Erzurum’da çift başlı buzağı dünyaya geldi 1

Korkmaz Hocaoğlu’nun ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ederken, "Danamız ve onu dünyaya getiren ineğimiz oldukça sağlıklı. Hayatımızda ilk kez karşılaştığımız bir durum. Ona en iyi şekilde bakarak büyüteceğiz" dedi.

Nadir olay: Erzurum’da çift başlı buzağı dünyaya geldi 2


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te gün yüzüne çıktı: Tam bin 800 yıllık!Bilecik’te gün yüzüne çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Kars'da yarım asırlık kar rekoru: Eskimo evleri yaptılar!Kars'da yarım asırlık kar rekoru: Eskimo evleri yaptılar!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.