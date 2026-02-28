Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bilecik’te gün yüzüne çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bin 800 yıllık küpler gün yüzüne çıktı. Emekli Jandarma Astsubay Hakan E. tarafından fark edilen küpler yetkililere bildirildi.

Bilecik’te gün yüzüne çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Osmaneli ilçesinde Yüksek Hızlı Tren hattı güzergâhı yakınında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen iki adet pişmiş toprak küp ortaya çıktı.Camicedit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan küpler, emekli Jandarma Astsubay Hakan E. tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine Bilecik Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan teknik değerlendirmelerde küplerin yaklaşık bin 800 yıllık olduğu ve Bizans dönemine tarihlendirilebileceği belirtildi.

Uzman personel gözetiminde titizlikle yerinden çıkarılan tarihi eserler, Osmaneli ilçesinde bulunan Hagios Georgios (Aya Yorgi) Kilisesi bahçesine taşınarak koruma altına alındı. Taşıma işlemi sırasında zarar oluşmaması için özel ekipman kullanıldı.

'GEÇMİŞİN İZLERİNİ BUGÜNE TAŞIYOR'

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Vatandaşlarımızın tarihi eser niteliği taşıyabilecek buluntularla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bilgi vermeleri büyük önem taşıyor. Gün yüzüne çıkan bu bin 800 yıllık küpler, geçmişin izlerini bugüne taşıyarak ilçemizin tarihine ışık tutuyor.

İlçemiz ve çevresi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Ortaya çıkan küpler ilçemizin kültürel mirasına yeni bir değer daha kattı" dedi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars'da yarım asırlık kar rekoru: Eskimo evleri yaptılar!Kars'da yarım asırlık kar rekoru: Eskimo evleri yaptılar!
Sakarya'da endişelendiren görüntü! Su yüzeyi ölü balıklarla kaplandıSakarya'da endişelendiren görüntü! Su yüzeyi ölü balıklarla kaplandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bilecik küp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.