Bilecik’te gün yüzüne çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Osmaneli ilçesinde Yüksek Hızlı Tren hattı güzergâhı yakınında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen iki adet pişmiş toprak küp ortaya çıktı.Camicedit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan küpler, emekli Jandarma Astsubay Hakan E. tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine Bilecik Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan teknik değerlendirmelerde küplerin yaklaşık bin 800 yıllık olduğu ve Bizans dönemine tarihlendirilebileceği belirtildi.

Uzman personel gözetiminde titizlikle yerinden çıkarılan tarihi eserler, Osmaneli ilçesinde bulunan Hagios Georgios (Aya Yorgi) Kilisesi bahçesine taşınarak koruma altına alındı. Taşıma işlemi sırasında zarar oluşmaması için özel ekipman kullanıldı.

'GEÇMİŞİN İZLERİNİ BUGÜNE TAŞIYOR'

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Vatandaşlarımızın tarihi eser niteliği taşıyabilecek buluntularla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bilgi vermeleri büyük önem taşıyor. Gün yüzüne çıkan bu bin 800 yıllık küpler, geçmişin izlerini bugüne taşıyarak ilçemizin tarihine ışık tutuyor.

İlçemiz ve çevresi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Ortaya çıkan küpler ilçemizin kültürel mirasına yeni bir değer daha kattı" dedi.

Kaynak: İHA