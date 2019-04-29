Bu mahalleye anahtarı olmayan giremiyor

Yusufeli ilçesine bağlı Zeytincik köyünün arazileri ile yolunun bir bölümünün Deriner Barajı'nın suları altında kalması üzerine, Gökçele Mahallesi'ne ulaşımı sağlamak için DSİ 26'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından Cehennem Deresi üzerine 100 metre yükseklikte, genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metre uzunluğa sahip asma köprü inşa edildi. Göçlerin ardından boşalan mahallede kalan 3 kişi, köprünün ortasına güvenlik nedeniyle kilitli demir kapı yaptırdı. Mahallede 3 hanenin sahiplerinde bulunan anahtarla açılarak kapıdan girilen Gökçele'de, sabah köprüdeki kapı açılıyor, akşam ise kapatılıyor. Asma köprünün uzunluğu nedeniyle sallanması üzerine mahalle sakinleri köprüye 'Sırat Köprüsü' adını verdi. Mahalleliler evlerine daha güvenli gitmek için araç yolu yapılmasını istiyor.

'MAHALLEYE TEK GİRİŞ YOLU BU KÖPRÜ'



Evlerine ve bahçelerine bu köprüden ulaştıklarını belirten Rüstem Çelik, "Eskiden kalabalık bir köyümüz vardı. Köyümüz baraj suları altında kalınca insanlar buraları terk edip gittiler. Koca köyden geriye sadece bu 3 haneli mahalle kaldı. Mahallemizdeki evlerimize ulaşabilmemiz için bize asma köprü yaptılar. Mahalleye tek giriş yolu bu köprü. Zaten burada 3 kişiyiz. Bazı zamanlarda mahallede tek kaldığımız da oluyor. Buralar ıssız, terk edilmiş yerler. Biz de bu köprüye demir kapı yaptırıp, kilitledik. Geceleri korkuyoruz diye demir kapıyı kilitleyerek yatıyoruz. Kendimizi bu sayede güvende hissediyoruz. Anahtar sadece üçümüzde var" dedi.