Bu meyve kanserin kökünü kazıyor! 24 saat içinde...

Berghofer Tıbbi Araştırma Merkezi'nden Dr. Glen'in blushwood meyvesi üzerine yaptığı araştırma sonucu bu meyvenin kanser hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı. Bluswooddan alnan emzimle kanser tümörleri yok edilebilecek.

EBC-46 ismi verilen ilaç şu an test aşamasında. 2014 yılından beri üzerinde çalışmalar yapılıyor ve her geçen yıl çok daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Dr. Glen araştırmalarına devam ederken bulgularını da paylaşmayı ihmal etmiyor:

"Preklinik denemelerimizde, ilacı deneklerimize enjekte ettik. Beş dakika içinde enjekte edilen bölgede morarma görüldü. 24 saat içinde ise tümörün yer aldığı bölge tamamen siyahlaştı. Bunun üzerinden birkaç gün geçince bölgede kabuk oluştu. 1.5 hafta içinde kabuk kendiliğinden düştü ve tümör yok oldu."

Doktorun yaptığı açıklama son derece umut verici. Tümörlü hayvanlar üzerinde denenen ilaç başarılı sonuçlar veriyor, elde edilen başarı oranı ise %70.

Oscar isimli köpek bu deneklerden sadece biri. Yüzünde tümör olan Oscar, bluswood meyvesinden üretilen ilaçla tedavi edildi. Oscar'ın fotoğraftaki halini görüyoruz. 15 gün sonra tümörlü bölgenin temizlendiği dikkatlerden kaçmıyor.

Glenn Boyle açıklamalarına şu şekilde devam ediyor: “Günümüzde kanser hastalarına genelde kemoterapi tedavisi uygulanıyor. Uygulanamayan kişiler de var. Bu kişilere belki de EBC-46 yardımcı olabilir. Mesela kemoterapiyi kaldıramayacak olan yaşlılarda ilaç denenebilir.”