Bu müzede 'insana değer' sergileniyor

Osmanlı'nın akıl hastalarını su ve müzik sesi, koku ve uğraş ile tedavi ettiği devrin akıl hastanesi şimdilerde müze olarak dönemin şefkat ve merhametini günümüze taşıyor.

Hastane ve tıbbiye olarak iki bölümden oluşan komplekste devrin tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerine tanıklık ediliyor.

Müze Müdürü Hakan Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 15. ve 18. yüzyıl Osmanlı tıbbının en iyi izlenebildiği alan olduğunu söyledi.

Müzede tıpla ilintili medrese eğitimi ve darüşşifa geleneğinin en ince ayrıntısına kadar anlatıldığını belirten Akıncı, "Özellikle hastalara nasıl davranıldığını, o süreçte hangi hastalıkların tedavi edildiğini görmemiz açısından burası çok önemlidir. Sultan II. Bayezid Külliyesi genel itibarıyla 15. ve 18. yüzyılda Batı'da insanların tanı ve tedavisinin yapılmadığı süreçlerde burada nasıl tedavi ediliyordu, neler ile tedavi ediliyordu en iyi izlenebildiği alandır." diye konuştu.

'OSMANLI'NIN İNSANA VERDİĞİ DEĞER'

İnsana verilen değeri ve sosyal devlet anlayışını müzede görmenin mümkün olduğunu ifade eden Akıncı, şunları kaydetti: