Bu nasıl şaka? Tabuttan sesi geldi

İrlanda’nın Kilkenny şehrindeki Kilmanagh’ta yaşanan olayda, defin töreni sırasında tabuttan ‘Beni buradan çıkarın, burası aşırı karanlık. Kahretsin neredeyim ben? Bu duyduğum rahip mi?” şeklinde sesler yükseldi. Bu ifadelere, tabutun yumruklandığını gösteren sesler de eklendi.

Ancak bu sesler kalabalığı alarma geçirmek yerine kahkahalara yol açtı.

Çünkü bu, İrlanda Savunma Kuvvetleri mensubu eski asker Shay Bradley’nin kendi cenazesi için yerine getirilmesini istediği bir dilekti. Bradley, önceden kaydedilmiş bir mesajın, cenazesine katılanları eğlendireceğini düşünüyordu.

Ses kaydı, Bradley’nin mezarının yanına yerleştirilen bir hoparlör aracılığıyla kalabalığı çalındı.

Bradley’nin kızı Andrea, tören için ‘inanılmaz bir adamı yolcu etmenin en iyi yolu’ yorumunu yaptı. Andrea, “Bu onun son dileğiydi. Ne adam ama, son derece üzgünken bizi güldürmeye çalıştı. O, işte böyle biriydi” dedi.

Bradley’nin torunu Chloe Kiernan ise, “O her zaman insanları güldürmeyi isterdi, bunu başardı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada büyük ilgi çeken video, İrlanda Savunma Kuvvetleri’nin resmi sayfasından da paylaşıldı.

