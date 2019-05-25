Bu okulda erkek öğrencilere öyle bir şey yapılıyor ki duyan şaşıp kalıyor!

İspanya’daki Montecastelo Okulu çok farklı bir uygulamaya imza atıyor. Pek çok insanın evde öğrenmesi gereken ütü yapmak, dikiş dikmek ve yemek pişirmek gibi ev işlerini öğrencilerine ders olarak okutuyor. Sloganı “Eşitlik uygulamayla öğrenilir” olan okul özellikle erkek öğrencilerinin bu dersleri almalarını istiyor. Cinsiyet eşitsizliğine karşı alınmış harika bir inisiyatif olan bu uygulamanın diğer okullara da örnek olabilecek cinsten.

İşte o ilginç uygulama ve Montecastelo okulu...

Cinsiyet farkı gözetmeksizin ev işleri yapmak.

İspanya’nın Vigo şehrinde bulunan okul 2018’de müfredatına ev ekonomisi ve diğer küçük ev işlerini dahil edeceğini duyurdu. Bu dersler sırasında erkek öğrencilere ütü yapmak, dikiş dikmek, yemek pişirmek ve marangozluk, inşaat ve su ve elektrik tesisatı gibi evde ihtiyaç duyulan diğer işleri nasıl yapacakları öğretilecekti.

Öğretmenler ve veliler öğrencilere rehberlik etmek için iş birliği yaptılar.

Tüm dersler öğrenciler ve okul temsilcileri tarafından gönüllü olarak verilecekti. Aynı zamanda bu işlerde uzman olan bazı veliler de ders vereceklerdi.

Ev işleri iki kişinin birlikte yapması gereken işlerdir.

Bu derslerin genel koordinatörü Gabriel Bravo, ”öğrencilerimizin bu işleri okulda ders olarak görmeleri ve birebir uygulamaları kendileri açısından çok faydalı oldu. Bir kere ev işlerinin iki kişinin ortaklaşa yapması gereken şeyler olduğunu en başından öğreniyorlar. Ütü yapmanın, yemek pişirmenin veya toz almanın kadının görevi olmadığının farkına varıyorlar. Bu dersler, küçük ev işlerini kendi başlarına yapmalarına imkan veriyor.”