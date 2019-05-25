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Bu okulda erkek öğrencilere öyle bir şey yapılıyor ki duyan şaşıp kalıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.05.2019 10:30 | Son Güncelleme

Ütü yapma, dikiş dikme ve yemek pişirme çoğu kişinin evde öğrendiği işler, ancak bunu bir okulun ders olarak öğrencilerine okutması çok yeni bir şey.

Bu okulda erkek öğrencilere öyle bir şey yapılıyor ki duyan şaşıp kalıyor!

İspanya’daki Montecastelo Okulu çok farklı bir uygulamaya imza atıyor. Pek çok insanın evde öğrenmesi gereken ütü yapmak, dikiş dikmek ve yemek pişirmek gibi ev işlerini öğrencilerine ders olarak okutuyor. Sloganı “Eşitlik uygulamayla öğrenilir” olan okul özellikle erkek öğrencilerinin bu dersleri almalarını istiyor. Cinsiyet eşitsizliğine karşı alınmış harika bir inisiyatif olan bu uygulamanın diğer okullara da örnek olabilecek cinsten.

İşte o ilginç uygulama ve Montecastelo okulu...

Cinsiyet farkı gözetmeksizin ev işleri yapmak.

cinsiyet-esitsizligine-karsi-erkek-ogrencilere-ev-isleri-dersi-veren-okul-1

İspanya’nın Vigo şehrinde bulunan okul 2018’de müfredatına ev ekonomisi ve diğer küçük ev işlerini dahil edeceğini duyurdu. Bu dersler sırasında erkek öğrencilere ütü yapmak, dikiş dikmek, yemek pişirmek ve marangozluk, inşaat ve su ve elektrik tesisatı gibi evde ihtiyaç duyulan diğer işleri nasıl yapacakları öğretilecekti.

Öğretmenler ve veliler öğrencilere rehberlik etmek için iş birliği yaptılar.

cinsiyet-esitsizligine-karsi-erkek-ogrencilere-ev-isleri-dersi-veren-okul-2

Tüm dersler öğrenciler ve okul temsilcileri tarafından gönüllü olarak verilecekti. Aynı zamanda bu işlerde uzman olan bazı veliler de ders vereceklerdi.

Ev işleri iki kişinin birlikte yapması gereken işlerdir.

cinsiyet-esitsizligine-karsi-erkek-ogrencilere-ev-isleri-dersi-veren-okul-3

Bu derslerin genel koordinatörü Gabriel Bravo, ”öğrencilerimizin bu işleri okulda ders olarak görmeleri ve birebir uygulamaları kendileri açısından çok faydalı oldu. Bir kere ev işlerinin iki kişinin ortaklaşa yapması gereken şeyler olduğunu en başından öğreniyorlar. Ütü yapmanın, yemek pişirmenin veya toz almanın kadının görevi olmadığının farkına varıyorlar. Bu dersler, küçük ev işlerini kendi başlarına yapmalarına imkan veriyor.”

Cinsiyet eşitliği fikrinin yerleşmesinde önemli bir adım.

cinsiyet-esitsizligine-karsi-erkek-ogrencilere-ev-isleri-dersi-veren-okul-4

Bu fikir, okul yönetiminin öğrencilerinde cinsiyet eşitliği fikrini yerleştirmek için bir yol aramasıyla ortaya çıkıyor. Daha sonra okul yönetimi geliştirdiği fikri öğrencilerle ve velilerle paylaşıyor. Veliler bu fikre çok sıcak yaklaşıyor, hemen hemen hiçbir veliden itiraz gelmiyor. Ancak erkek öğrenciler dikiş dikmek, ütü yapmak ve yemek pişirmek gibi derslere ilk başta biraz mesafeli duruyorlar.

Basmakalıp düşüncelerin yıkılması.

cinsiyet-esitsizligine-karsi-erkek-ogrencilere-ev-isleri-dersi-veren-okul-5

Öğrenciler ilk başlarda bu fikre biraz mesafeli dursalar da iş uygulamaya geldiğinde düşünceleri çabucak değişiyor. Ev işlerinin hem erkek hem de kadınlar tarafından kolaylıkla yapılabileceğini fark ediyorlar. Bunu fark etmeleriyle birlikte kafalarındaki kadın işi, erkek işi ayrımı ortadan kalkmaya başlıyor.

Ömür boyu unutamayacakları bir hayat dersi.

cinsiyet-esitsizligine-karsi-erkek-ogrencilere-ev-isleri-dersi-veren-okul-7

Birçok öğrenci hayatında ütüyü ilk defa bu derslerde yapma fırsatı buluyor, çoğu ilk defa bu derslerde kendi başına yemek pişiriyor. Dersler bir hayli eğlenceli ve interaktif bir şekilde işleniyor hem öğretmenler hem öğrenciler hem de veliler durumdan ziyadesiyle memnun.

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