Bu paskalya yumurtanın fiyatı dudak uçuklatıyor!

6.7 milyon dolar değerindeki dünyanın en pahalı paskalya yumurtası, milyarderlerin tasarımcısı Debbie Wingham tarafından tasarlandı.

Hermes markasının şalları, 8.000 pırlanta ve Cartier mücevherlerinden üretilen bu hediye görenlerin gözlerini kamaştırdı.

Kim olduğu gizlenen New Yorklu bir müşterinin aldığı bu yumurta çantanın yapımında 6.7 milyon dolar harcandı. 40 bin dolar değerinde Hermes eşarp, 1.9 milyon dolar değerinde Cartier pembe elmas küpeler kullanıldı.

Bunların dışında süslemeler için 8 bin adet pırlanta kullanıldı.

İngiliz tasarımcı tüm bu değerli malzemelere ek olarak yumurtanın yapımında 24 ayar altın kullandı ve ortaya bu eşsiz şaheser çıktı.

Ne diyelim alan New York'da yaşayan anonim müşteriye hayırlı olsun.



