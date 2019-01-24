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Bu paylaşım mahalleyi karıştırdı! Silahlar konuştu, yaralılar var

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 24.01.2019 19:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da mahalle muhtarının çocukları ile muhtar adayı arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma tabancalı kavgaya dönüştü. Kavgada bacağından vurulan 2 kardeş, yaralandı.

Bu paylaşım mahalleyi karıştırdı! Silahlar konuştu, yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı’nda meydana geldi. 31 Martta yapılacak muhtarlık seçimleri çalışmaları kapsamında sosyal medya hesabı üzerinde ’Oy verirken adayın ailesine iyi bakın, iyi düşünün’ yönünde paylaşımda bulunan mevcut muhtar M.D.nin çocukları A.D. ve R.D. ile aynı mahalleden muhtar adayı olan M.N. K. arasında tartışma çıktı.

Sosyal medya üzerinde başlayan tartışma, bir süre sonra M.N.K.’nın muhtarlık bürosuna gitmesi ile kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yanındaki tabancayla A.D. ile R.D. kardeşleri bacağından vurdu.

URFAA

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kardeşler çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, M.N.K.’yi gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa muhtar kavga

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