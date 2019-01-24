Bu paylaşım mahalleyi karıştırdı! Silahlar konuştu, yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı’nda meydana geldi. 31 Martta yapılacak muhtarlık seçimleri çalışmaları kapsamında sosyal medya hesabı üzerinde ’Oy verirken adayın ailesine iyi bakın, iyi düşünün’ yönünde paylaşımda bulunan mevcut muhtar M.D.nin çocukları A.D. ve R.D. ile aynı mahalleden muhtar adayı olan M.N. K. arasında tartışma çıktı.
Sosyal medya üzerinde başlayan tartışma, bir süre sonra M.N.K.’nın muhtarlık bürosuna gitmesi ile kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yanındaki tabancayla A.D. ile R.D. kardeşleri bacağından vurdu.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı kardeşler çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, M.N.K.’yi gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
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