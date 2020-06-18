Bu pratik yöntemlerle fırın temizliği çok kolay! Tuz, portakal yağı…

Leziz pasta ve böreklerin, yumuşacık keklerin, böreklerin veya mangal tadında etlerin hazırlanmasında büyük payı olan fırınların değeri paha biçilmez. Ancak iş temizlemeye geldiği zaman sürekli bahaneler uydurarak bir kaçış yolu arar ve temizlenmesinin ne kadar zor olduğundan yakınır dururuz. Ne kadar kaçarsanız kaçın fırınları, artık temizlemenin vakti geldi.

Endişelenmeyin! Şimdi size vereceğimiz pratik yöntemler ile fırınınızda yağ ve kirden eser kalmayacak! İşte en etkili sonuçlar ile en kolay şekilde fırın temizliğinin yöntemleri…

TUZ

Tuz ile fırınınızı nasıl temizleyebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Eğer cevabınız hayır ise bunu bir an önce düşünmeye başlamanızı tavsiye ederiz. Bu uygun fiyatlı ve evimizden eksik etmediğiniz ürün sayesinde fırınınızı doğal yollardan temizleyebilecek ve dezenfekte edebileceksiniz.

Bir kasenin içinde yarım litre su ve tuzu karıştırın. Hazırladığınız bu sıvıyı, özellikle yiyecek artıklarının ve yağlı kalıntıların olduğu bölümlere eldiven giyerek sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra ıslak bir sünger ile durulayın. Uyguladığınız bu yöntemle yayılan kötü kokudan kurtulmak için de yarım litre sirke ve tuzu, tuz eriyinceye kadar karıştırın. Oluşan karışımı sprey bir şişeye koyarak fırın duvarlarına sıkın ve 1-2 dakika bekletin. Son olarak ıslak sünger ile durulayın.