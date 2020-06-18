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Bu pratik yöntemlerle fırın temizliği çok kolay! Tuz, portakal yağı…

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Evde temizlenecek o kadar çok yer var ki hepsine yetişmekte zorlanır ve pratik çözüm önerileri arar dururuz. Bunlardan biri de yiyeceklerimizi pişirdiğimiz fırınlardır. Yemeğin taşması veya pişerken yağ sıçramasına müdahale edemediğimiz için fırının içi çok kirlenir. Bütün bunlar gözünüzü korkutmasın. Aslında fırın temizliği düşündüğünüzden daha basit! Nasıl mı? İşte pratik yöntemler…

Bu pratik yöntemlerle fırın temizliği çok kolay! Tuz, portakal yağı…

Leziz pasta ve böreklerin, yumuşacık keklerin, böreklerin veya mangal tadında etlerin hazırlanmasında büyük payı olan fırınların değeri paha biçilmez. Ancak iş temizlemeye geldiği zaman sürekli bahaneler uydurarak bir kaçış yolu arar ve temizlenmesinin ne kadar zor olduğundan yakınır dururuz. Ne kadar kaçarsanız kaçın fırınları, artık temizlemenin vakti geldi.

Endişelenmeyin! Şimdi size vereceğimiz pratik yöntemler ile fırınınızda yağ ve kirden eser kalmayacak! İşte en etkili sonuçlar ile en kolay şekilde fırın temizliğinin yöntemleri…

TUZ

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Tuz ile fırınınızı nasıl temizleyebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Eğer cevabınız hayır ise bunu bir an önce düşünmeye başlamanızı tavsiye ederiz. Bu uygun fiyatlı ve evimizden eksik etmediğiniz ürün sayesinde fırınınızı doğal yollardan temizleyebilecek ve dezenfekte edebileceksiniz.

Bir kasenin içinde yarım litre su ve tuzu karıştırın. Hazırladığınız bu sıvıyı, özellikle yiyecek artıklarının ve yağlı kalıntıların olduğu bölümlere eldiven giyerek sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra ıslak bir sünger ile durulayın. Uyguladığınız bu yöntemle yayılan kötü kokudan kurtulmak için de yarım litre sirke ve tuzu, tuz eriyinceye kadar karıştırın. Oluşan karışımı sprey bir şişeye koyarak fırın duvarlarına sıkın ve 1-2 dakika bekletin. Son olarak ıslak sünger ile durulayın.

SABUN VE PORTAKAL YAĞI

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Fırın temizliğine artık ekolojik açıdan bakmaya başlıyoruz. Ve sizlere fırınınızı pratik bir şekilde temizleyebileceğiniz en ekonomik ve en sağlıklı deterjanı öneriyoruz. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu karşımı mutlaka düzenli olarak kullanmalısınız. Fırınınızı pratik bir şekilde temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

2 yemek kaşığı sabun, 1 tatlı kaşığı portakal yağı, 2 yemek kaşığı karbonat ve 1 fincan sıcak suyu bir kabın içinde tüm malzemeler eriyene kadar karıştırın.

Fırının içini temizlemeye başlamadan önce fırınınızı kısa bir süre 140 derecede 10 dakika boyunca çalıştırın.

Fırınını kapattıktan sonra karışımı fırının iç kısımlarına dağıtmaya başlayın.

Bir süre deterjanı fırının içinde beklettikten sonra nemli bir bez ile her yerini silin.

Bu yöntem ile fırınınızdaki tüm yağ ve kirler temizlenecek ve fırınınızı mis gibi portakal bahçelerinin kokusu saracaktır.

KARBONAT

Karbonat, fırınınızın yepyeni görünmesini sağlayacak harika bir üründür. 1 yemek kaşığı karbonatı 1 fincan su ile karıştırın ve karışımı sprey şişesine boşaltarak fırın duvarlarına sıkın. 1 gece beklettikten sonra sünger yardımı ile temizleyin. Fırının içine uyguladığınız gibi fırın camlarınız için de bu karışımı kullanabilirsiniz.

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