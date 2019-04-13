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Bu resimlerde gizlenmiş olan tatlı minik şeyleri bulabilecek misiniz?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 13.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Bir sanatçı, çizdiği ilüstrasyonlarda bulamayacağınız çok şirin şeyler gizliyor. Bakalım bu beyin jimnastiğinde ne kadar başarılı olabileceksiniz?

Bu resimlerde gizlenmiş olan tatlı minik şeyleri bulabilecek misiniz?

Macaristan'dan bir illüstratör olan Gergely Dudás, minik kalplerden ve Paskalya yumurtalarından ayılar ve kedilere kadar farklı şeyleri sakladığı bulmacaları çiziyor. Onları kişisel web sitesinde yayınlayan sanatçının ayrıca kendi kitapları da bulunuyor. Tatlı, renkli, eğlenceli ve biraz zor olan bu bilmeceler hem çocuklar hem de ebeveynler için oldukça ilginç!

Biraz da beyninizi zorlama ve eğlenme zamanı! Bakalım bu bulmacaları çözebilecek misiniz?

1. Filler arasındaki minik kalbi bulabilir misiniz?

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2. Bu rengarenk laleler arasına gizlenmiş Paskalya yumurtasını bulabilir misiniz?

tavşan

3. Okyanusun dibindeki balığı bulabilir misiniz?

deniz

4. Bu hayaletler arasına gizlenmiş sevimli ayıcığı bulabilir misiniz?

kabak

İŞTE CEVAPLAR...

  1. bulmaca cevap

  2. tavşan cevap

  3. denizcevap

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bulmacalar Eğlence ilginç haberler Komik Bulmaca bilmeceler beyin jimnastiği

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