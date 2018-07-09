YEMEK

Bu restoranda yemek yemek isteyenler soyunmak zorunda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

Kimse bizim gibi 4 duvar arasında yemek yemiyor! Bakar mısınız lütfen el alem ya soyunup yemeğini yiyor, ya denizaltında yemeğini yiyor ya da telefonun yasak olduğu odalarda karınlarını doyuruyorlar. Kısacası; yaşıyorlar bu hayatı...

Bu restoranda yemek yemek isteyenler soyunmak zorunda

Girişimci Seb Lyall, bu restoranı tasarlarken sadece özgürlüğü tatmak istediğini belirtmiş. Restorandaki malzemeler kilden yapılmış bir şekilde ve yemekler bu kil tabaklarda servis ediliyor.

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Burada yemek yemek isteyenlerin Türk lirası olarak 240 TL'yi gözde çıkarması gerekiyor.

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Bu restoran ise Tayvan'da. Burada çıplak olanlar ise konuklar değil, garsonlar. Yemek servisini bikinili olarak gerçekleştiren garsonlar mevcut.

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Menüde ise genellikle barbekü, kebap ve deniz ürünleri var.

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Sıra dışı bir restordan daha... Çin'de bulunan Yang Jia Hot Pot isimli lokanta mini etek giyen kadınlara yüzde 90 indirim yapıyor.

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İşletmecilerin ellerinde birer mezura var. Kadınların etek boylarını ölçerek ne kadar indirim yapacaklarını hesaplıyorlar :)

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çıplaklar restoranı restoranlar

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