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Bu sahneler başına bela oldu: Cinayetle suçlandı!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Birçok ülkede yasaklanan Cannibal Holocaust adlı korku filmindeki sahneler o kadar gerçekçiydi ki, filmin yönetmeni Ruggero Deodato cinayetle suçlanarak tutuklandı.

Bu sahneler başına bela oldu: Cinayetle suçlandı!

1980 yapımı İtalyan korku filmi Cannibal Holocaust filminin sahneleri o kadar gerçekçiydi ki filmin yönetmeni Ruggero Deodato cinayetle suçlanarak tutuklandı.

Film, vizyona girdikten sonra İtalya, Birleşik Krallık ve Avustralya da dahil olmak üzere birçok ülkede yasaklandı. Filmdeki sahneler o kadar gerçekçiydi ki yönetmen İtalya'da cinayetle suçlandı.

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Filmde yer alan oyuncular mahkemeye çıkarak yaşadıklarını hâkime kanıtlamaya çalışmışlardır. Film, kayıp bir belgesel film ekibini aramak için Amazon yağmur ormanına giren New York Üniversitesi'nden bir grup antropoloğu konu alıyor.

Cinayetle suçlanan yönetmen masum olduğunu kanıtlamak için filmdeki ürkütücü birçok sahneyi yeniden düzenledi.

Filmdeki tüm oyuncular, ölmediklerini kanıtlamak ve ifade vermek için mahkemeye gitmek zorunda kaldı.

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Ayrıca kanlı ve gerçekçi şiddet sahnelerini yaratmak için kullanılan özel efekt yöntemleri de mahkemede ayrıntılarıyla anlattılar.

Deodato aleyhindeki cinayet suçlamaları düştü, ancak film hala dünyanın birçok ülkesinde yasak.

CANNIBAL HOLOCAUST KONUSU

Güney Amerika’ya çekime gittikten sonra kaybolan bir film ekibinin araştırılmasını konu ediniyor. Olayı araştıran profesör, film ekibinin çevrede yaşayan yerlilerin keyfini kaçırdığını ve bunun karşılığında onların yamyam yüzleriyle karşılaştıklarını öğreniyor. Üstelik bu bilgiyi geride kalan video kasetlerden almak zorunda kalıyor!

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