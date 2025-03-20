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Bu seferki devasa... 'Büyük Tekerlek' galaksisi keşfedildi! Aktif olarak büyümeye devam ediyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.03.2025 17:35
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NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu’nun dev bir galaksi bulduğu açıklandı. Diğer galaksilere benzer oranda aktif olarak büyüdüğü de tespit edildi.

Bu seferki devasa... 'Büyük Tekerlek' galaksisi keşfedildi! Aktif olarak büyümeye devam ediyor

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile yapılan derin gözlemlerle erken evrende dev bir galaksi keşfedildi. ‘Büyük Tekerlek’ adı verilen galaksiye ait bulgular Nature Astronomy’de yayınlandı.

BUYUK-TEKERLEK-GALAKSISI-KESFEDILDI_620710_183780

HALA BÜYÜYOR

Yapılan ayrıntılı JWST gözlemleri, 'Büyük Tekerlek'in boyut ve dönüş hızı bakımından günümüz evrenindeki en büyük ‘süper sarmal’ galaksilerle karşılaştırılabilir olduğunu gösterdi. Alışılmadık derecede büyük olan 'Büyük Tekerlek'in aynı kozmik yaştaki diğer galaksilere benzer oranda aktif olarak büyüdüğü de tespit edildi.

BUYUK-TEKERLEK-GALAKSISI-KESFEDILDI_620708_183780

(DHA)

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Dalağının olmadığı ölünce anlaşıldı!Dalağının olmadığı ölünce anlaşıldı!
Anahtar Kelimeler:
NASA galaksi
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