Bu şehirde nefesiniz havada donuyor! Dünyanın en soğuk başkenti belli oldu

Rusya'nın Doğu Sibirya Bölgesin'de bulunan Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’ta termometreler son yılın en düşük derecesini kaydetti. Ocak ayının yılın en soğuk dönemi olduğu şehirde, sıcaklık eksi 80 derecenin altına düştü. Güneşin ısıtmaya yetmediği yer olarak geçen Yakutsk'ta yaşam da bir hayli zor...

Bölge halkı "Ya uyum sağlarsınız ya da acı çekersiniz" diyerek yaşam şartlarını net bir şekilde özetliyor. İki eşarp, kalın katmanlı eldivenler ve başlıkla dışarı çıktığını söyleyen bir bölge sakini, soğukla mücadelenin zorluğunu anlattı.

Bu şehirde otomobil sahibi olmak sıradan bir durum değil. Motorların donmaması için araçlar ya sürekli çalıştırılıyor ya da özel, ısıya dayanıklı örtülerle korunuyor.

Yakutsk'ta buz sisi denilen bir doğa olayı yaşanıyor. Kuzeydoğu Federal Üniversitesi'ne göre bu doğa olayı havanın evlerden, insanlardan ve araçlardan çıkan sıcak havanın yükselmesine izin vermeyecek kadar soğuk olması sebebiyle meydana geldiğini açıklıyor.

Kuzeydoğu Federal Üniversitesi şehre yeni gelen öğrenciler için soğuk uyarısında bulunuyor. Bilgilendirme yazısında sıcaklığın eksi "40 derecenin altına düştüğü kış aylarında sokakta yürümek iyi bir fikir değildir" ifadesi yer alıyor. Sıcaklık çok düştüğünde öğrencilerin güvenliği için okullar tatil edilse de ekonomik ve sosyal faaliyetler devam ediyor.

Elbette yaşam tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Başkentte her şey soğuk havaya göre inşaa ediliyor. Örneğin yapıların çoğu, binaların ısısının alttaki katmanları eritmemesi için kazıklar üzerine oturtulmuştur.