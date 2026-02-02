Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Bu şehirde nefesiniz havada donuyor! Dünyanın en soğuk başkenti belli oldu

Nefesin bile donduğu bir yerde hayat nasıl devam eder? Termometrelerin eksi 80 derecenin altını gördüğü bu şehir, dünyanın en soğuk başkenti seçildi. İşte yaşamak için ekstra önlemlerin alınması gereken başkent...

Bu şehirde nefesiniz havada donuyor! Dünyanın en soğuk başkenti belli oldu
Gökçen Kökden

Rusya'nın Doğu Sibirya Bölgesin'de bulunan Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’ta termometreler son yılın en düşük derecesini kaydetti. Ocak ayının yılın en soğuk dönemi olduğu şehirde, sıcaklık eksi 80 derecenin altına düştü. Güneşin ısıtmaya yetmediği yer olarak geçen Yakutsk'ta yaşam da bir hayli zor...

Bu şehirde nefesiniz havada donuyor! Dünyanın en soğuk başkenti belli oldu 1

Bölge halkı "Ya uyum sağlarsınız ya da acı çekersiniz" diyerek yaşam şartlarını net bir şekilde özetliyor. İki eşarp, kalın katmanlı eldivenler ve başlıkla dışarı çıktığını söyleyen bir bölge sakini, soğukla mücadelenin zorluğunu anlattı.

Bu şehirde nefesiniz havada donuyor! Dünyanın en soğuk başkenti belli oldu 2

Bu şehirde otomobil sahibi olmak sıradan bir durum değil. Motorların donmaması için araçlar ya sürekli çalıştırılıyor ya da özel, ısıya dayanıklı örtülerle korunuyor.

Yakutsk'ta buz sisi denilen bir doğa olayı yaşanıyor. Kuzeydoğu Federal Üniversitesi'ne göre bu doğa olayı havanın evlerden, insanlardan ve araçlardan çıkan sıcak havanın yükselmesine izin vermeyecek kadar soğuk olması sebebiyle meydana geldiğini açıklıyor.

Bu şehirde nefesiniz havada donuyor! Dünyanın en soğuk başkenti belli oldu 1

Kuzeydoğu Federal Üniversitesi şehre yeni gelen öğrenciler için soğuk uyarısında bulunuyor. Bilgilendirme yazısında sıcaklığın eksi "40 derecenin altına düştüğü kış aylarında sokakta yürümek iyi bir fikir değildir" ifadesi yer alıyor. Sıcaklık çok düştüğünde öğrencilerin güvenliği için okullar tatil edilse de ekonomik ve sosyal faaliyetler devam ediyor.

Bu şehirde nefesiniz havada donuyor! Dünyanın en soğuk başkenti belli oldu 4

Elbette yaşam tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Başkentte her şey soğuk havaya göre inşaa ediliyor. Örneğin yapıların çoğu, binaların ısısının alttaki katmanları eritmemesi için kazıklar üzerine oturtulmuştur.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzyılın güneş tutulması geliyor!Yüzyılın güneş tutulması geliyor!
Sahne çöktü! Belediye başkanı saniyelerle kurtulduSahne çöktü! Belediye başkanı saniyelerle kurtuldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.