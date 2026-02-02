Mynet Trend

Yüzyılın güneş tutulması geliyor! Gökyüzü dakikalarca karanlığa bürünecek

2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, 6 dakikayı aşan süresiyle 21. yüzyılın en uzun tutulmalarından biri olacak. Gökyüzü, gündüz vakti kısa süreliğine tamamen karanlığa bürünecek.

Astronomi meraklılarını heyecanlandıran nadir doğa olaylarından biri için geri sayım başladı. 2 Ağustos 2027 tarihinde yaşanacak tam Güneş tutulması, yaklaşık 6 dakika 23 saniyelik totalite süresiyle "Yüzyılın Güneş tutulması" olarak tanımlanıyor. Bu süre, bilinen ortalama tam tutulma sürelerinin oldukça üzerinde yer alıyor.

GÜNDÜZ, GECE OLACAK

Güneş tutulmasının bu denli uzun sürmesinin nedeni, Ay’ın o tarihte Dünya’ya görece daha yakın bir konumda bulunacak olması. Bu durum, Ay’ın Güneş’i daha uzun süre tamamen örtmesine olanak tanıyacak. Böylece gökyüzü, gündüz saatlerinde alışılmadık biçimde karanlığa gömülecek.

NEREDEN İZLENECEK?

Tutulmanın tam olarak izlenebileceği hat; İspanya’dan başlayarak Kuzey Afrika ve Orta Doğu üzerinden ilerleyecek. Bu hat üzerinde bulunan bölgelerde Güneş tamamen kapanacak ve kısa süreli gece etkisi yaşanacak. Türkiye ise tutulmayı tam değil, parçalı Güneş tutulması olarak gözlemleyebilecek.

Uzmanlar, bu ölçekte ve sürede bir tam Güneş tutulmasının çok nadir gerçekleştiğine dikkat çekiyor. 2027’deki tutulmanın ardından benzer uzunlukta bir tutulmanın görülmesi için onlarca yıl beklenmesi gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle söz konusu doğa olayı, hem bilim dünyası hem de gökyüzü gözlemcileri için tarihi bir önem taşıyor.

