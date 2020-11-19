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Bu senenin trendi ters duran Noel ağacı! 'Tıpkı 2020 yılı gibi...'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Her şeyin altüst olduğu 2020 yılında, Noel ağacının da ters durması kaçınılmazdı. Evlerinde yer sıkıntısı çekenler için tasarlanan Noel ağaçları bu senenin yeni trendi olma yolunda.

Bu senenin trendi ters duran Noel ağacı! 'Tıpkı 2020 yılı gibi...'

Oldukça modern bir yenilik gibi görünebilir, ancak Noel ağacını baş aşağı asma olayı çok eskiye dayanıyor. 19. yüzyılda Avrupa'da pek çok aile için popüler bir gelenekti ve kapı girişlerine asılıyordu.

Tekrar popüler olan Noel ağaçları bu kez evinde yer sıkıntısı çeken kişilere hitap edecek gibi duruyor. Ağacı tavana asmak veya başka bir yere asmak için bir kancaya sahip olan bu ağaç, göz kamaştırıcı beyaz LED ışıklarla donatılmış bir şekilde geliyor.

'2020 YILI GİBİ'

Ağaç, Wayfair'de 50 sterlinden alıcı buluyor. Ağaç hakkında yorumda bulunan bir kullanıcı, 'tıpkı 2020 yılı gibi altüst olmuş bir Noel ağacı kesinlikle alacağım' diyor.

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