Bu şerbet susuzluğa iyi geliyor! Ramazan ayında şifa olacak

Pandemi sürecinin bitmemesi insanları doğal beslenmeye yönlendirirken içeriğini bildiğimiz gıdaları tüketmek psikolojik olarak kendimizi daha güvende hissettirdi. Bu tarifi mutfağınızda olan meyvelerle kolayca hazırlayabilir, herhangi bir katkı maddesi olmadığı için de ailecek severek tüketebilirsiniz.

Malzemeler

6 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

1 adet kırmızı elma

3 adet karanfil

1 adet limon

Taze zencefil

1 su bardağı vişne

1/2 su bardağı toz şeker

Yapılışı

Öncelikle tenceremize suyu, tarçını, karanfili ve şekeri koyup ocağa alıyoruz.

Suyumuz kaynadıktan sonra içine bir çay kaşığı kadar taze zencefili rendeliyoruz ve küçük parçalara böldüğümüz elmayı atıp kaynatmaya devam ediyoruz.

10 dakika sonra 1 adet limonun suyunu ekleyip, vişneleri de kaynayan suya ekliyoruz.

Kaynama işlemi devam ederken suyun üzerindeki köpükleri alıyoruz.

10 dakika daha kaynattıktan sonra içindeki çubuk tarçını alıp ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz.

Not: Süzülüp içilmesi tavsiye edilir.

Afiyet olsun.



