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Bu şerbet susuzluğa iyi geliyor! Ramazan ayında şifa olacak

Elif Yaman Elif Yaman
13.04.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl da Ramazan ayını pandemi gölgesinde geçiriyoruz. Bağışıklığımızın ekstra güçlü olması gereken bu süreçte hem susuzluk gideren hem de içerisindeki meyvelerle bolca vitamin barındıran şerbeti dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

Bu şerbet susuzluğa iyi geliyor! Ramazan ayında şifa olacak

Pandemi sürecinin bitmemesi insanları doğal beslenmeye yönlendirirken içeriğini bildiğimiz gıdaları tüketmek psikolojik olarak kendimizi daha güvende hissettirdi. Bu tarifi mutfağınızda olan meyvelerle kolayca hazırlayabilir, herhangi bir katkı maddesi olmadığı için de ailecek severek tüketebilirsiniz.

şerbet görsel

Malzemeler

  • 6 su bardağı su
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1 adet kırmızı elma
  • 3 adet karanfil
  • 1 adet limon
  • Taze zencefil
  • 1 su bardağı vişne
  • 1/2 su bardağı toz şeker

Yapılışı

  • Öncelikle tenceremize suyu, tarçını, karanfili ve şekeri koyup ocağa alıyoruz.
  • Suyumuz kaynadıktan sonra içine bir çay kaşığı kadar taze zencefili rendeliyoruz ve küçük parçalara böldüğümüz elmayı atıp kaynatmaya devam ediyoruz.
  • 10 dakika sonra 1 adet limonun suyunu ekleyip, vişneleri de kaynayan suya ekliyoruz.
  • Kaynama işlemi devam ederken suyun üzerindeki köpükleri alıyoruz.
  • 10 dakika daha kaynattıktan sonra içindeki çubuk tarçını alıp ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz.

Not: Süzülüp içilmesi tavsiye edilir.
Afiyet olsun.

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