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Bu servisler Huawei cep telefonlarında tarihe karışıyor

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TEKNOLOJİ  | 08.06.2019 08:28 | Son Güncelleme

Mark Zuckerberg yönetiminde olan Facebook şirketi, Huawei cep telefonları hakkında çok önemli bir karar aldı. Bu karar Dünya üzerindeki 2 milyar civarında kişiyi etkileyebilecek gibi görünüyor.

Bu servisler Huawei cep telefonlarında tarihe karışıyor

ABD ve Çin arasında başlayan mücadele sonrasında, bundan en çok etkilenenler arasında ilk sıralarda Huawei bulunuyordu. ABD, her ne kadar Huawei şirketini casusluk faaliyetleri yapan bir kuruluş olarak tanımlasa bile, bu sürekli olarak reddedildi. İddiasından vazgeçmeyen ABD, şirketi ticari kara listeye aldı.

Facebook şirketinin bağlı kuruluşları olan Instagram ve WhatsApp uygulamaları, neredeyse bütün cep telefonlarında aktif olarak kullanılıyor. Şu an için Facebook ve WhatsApp gibi uygulamaları kullanmayan hemen hemen hiçbir cep telefonu bulunmuyor.

Huawei kullanıcıları için konuyla ilgili bir de güzel haberimiz var. Şirketin akıllı telefon modellerini şu an için kullananlar, Facebook ve WhatsApp yasağından etkilenmeyecek. Ancak yeni üretilecek olan Huawei modellerinin hiçbirisinde; Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalar önceden yüklü olmayacak.

Şirketin akıllı telefonlarını kullananların yorumları genellikle olumsuz görünüyor. Kullanıcılar özellikle, eski cep telefonlarında Facebook ve WhatsApp gibi uygulamalardan dışlanacaklarını düşünüyorlar. Peki sizce de Facebook şirketi, bu karar ile zor bir strateji izliyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg huawei

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