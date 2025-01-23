Bu şifreyi çözen kişiye 35 milyon lira verilecek!

Çözülmesi çok zor olan İndus Vadisi uygarlığının yazısını deşifre eden kişiyi inanılmaz büyüklükte bir ödül bekliyor. Hindistan’daki Tamil Nadu eyaleti hükümeti 5.300 yıllık bu dilin şifresini çözecek olan kişiye 960.000 euro (34,2 milyon Türk Lirası) ödül veriyor.

BBC, Tamil Nadu eyaletinin Başbakanı MK Stalin'in, İndus işaretleri ile yerel çanak çömlekler üzerinde bulunan yazıtlar arasındaki benzerlikleri ortaya koyan bir çalışmanın yayınlanmasından sonra, ödül duyurusunu yaptığını aktardı.

"DOĞAL AFETİ KANITLAYAN BİR BULGUYA DA RASTLANABİLMİŞ DEĞİL"

5.300 yıl önce kuzeybatı Hindistan ve Pakistan'da Harappan olarak da bilinen İndus Vadisi uygarlığı yaşıyordu. Burada yaşayanlar genelde çiftçi ve tüccar olmakla birlikte dünyanın en eski kent toplumlarından birini oluşturuyorlardı. Ancak aniden çöken toplumun arkasında yatan nedenler bilinmemekle beraber savaş ya da doğal afeti kanıtlayan bir bulguya da rastlanabilmiş değil.

Sonuç olarak işaret ve sembollerden meydana gelen yazı, çoğu mühür ve çömlek gibi küçük nesneler üzerine kazınmış yaklaşık 4.000 kıza yazıttan meydana geliyor. Teoriler yazıyı erken Brahmi yazıları, Hint-Aryan dilleri ve Sümerce ile ilişkilendiriliyor.

Yazının şifresi çözülürse araştırmacılar yönetim ve inançlar hakkından daha fazla bilgi edinebilecek. Ancak dilbilimcilerin ve arkeologların sayısız çabasına rağmen İndus yazısı gizemini korumaya devam ediyor.

Teoriler yazıyı erken Brahmi yazıları, Hint-Aryan dilleri ve Sümerce ile ilişkilendiriliyor.

Yazının şifresi çözülürse araştırmacılar yönetim ve inançlar hakkından daha fazla bilgi edinebilecek. Ancak dilbilimcilerin ve arkeologların sayısız çabasına rağmen İndus yazısı gizemini korumaya devam ediyor.