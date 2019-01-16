Bu sinsi gıdalardan uzak durun! Yedikçe iştah açan 6 besin

Düzenli ve "doğru" beslendiğinizi düşündüğünüz halde hala kilo veremiyorsanız bazı yiyeceklerin glisemik indekslerini okumanız gerekecek. İşte iştah kontrolünü yerle bir edip sizi açlığa sürükleyen 6 besin.
Sağlıklı diye tercih edilen protein barda şeker ve basit karbonhidrat varsa ne yazık ki tokluk hissi yerine çok daha fazla yemek yemenize neden olacaktır. Satın almadan önce paket üstündeki detayları muhakkak okuyun.
Beyaz pirinç ve makarna yüksek glisemik indekse sahip gıdalardandır. Tüketildiği an tok hissettirir ancak kan şekerini hızlıca düşüreceği için yeniden acıkmanıza neden olur. İlla yemek istiyorsanız da esmer pirinç ve kepeklı makarnalar tercih edin.
Gün içinde 10 adet kurabiye yeseniz bile kısa süre içinde acıkacaksınız. Bunun sebebi ise kurabiyelerin içerdiği yüksek miktardaki şekerdir. Aynı zamanda rafine karbonhidrat içermesi de açlık krizlerine neden olur.
Asitli içeceklerin düzenli ve sık tüketimi sizlere kilo olarak geri dönecektir. Suni tatlandırıcı içeren asitli içecekler, iştahın açılmasına ve daha fazla yemek yemenize sebep olacaktır.
Mısır gevreği tüketerek kilo vermeye çalışıyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz. Kahvaltılık gevrekler içinde çeşitli rafine karbonhidratlar bulunur. Proteinden yoksun olan kahvaltılık gevrekler, kan şekerin hızlı yükselmesine neden olur. İştah kontrolünü bozar ve bu besinle yapılan kahvaltı sonrasında yaklaşık yarım saat sonra yeniden acıkırsınız.
Meyve suyu içtiğinizde meyvelerde bulunan liflerden yoksun kalırsınız. Üstelik hazır meyve sularında şeker ilavesi olduğu için acıkma ihtimaliniz çok daha fazla kuvvetlenir.
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