YEMEK

Bu sinsi gıdalardan uzak durun! Yedikçe iştah açan 6 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

Kontrollü bir şekilde beslendiğinizi düşündüğünüz halde kilo veremiyorsanız yanlış giden bir şeyler vardır sevgili okur. Yediğiniz yiyeceğin son derece masum olduğunu düşünüyorsanız bir kez daha gözden geçirmeniz gereken bir liste var elinizde. Glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler ne kadar masum olurlarsa olsunlar kan şekerinizi hızlı bir şekilde yükseltip, ani bir düşüş yaşatacaktır. Bu da sizde tekrar yemek yeme isteği uyandıracak.

Bu sinsi gıdalardan uzak durun! Yedikçe iştah açan 6 besin

Düzenli ve "doğru" beslendiğinizi düşündüğünüz halde hala kilo veremiyorsanız bazı yiyeceklerin glisemik indekslerini okumanız gerekecek. İşte iştah kontrolünü yerle bir edip sizi açlığa sürükleyen 6 besin.

Protein barlar

protin

Sağlıklı diye tercih edilen protein barda şeker ve basit karbonhidrat varsa ne yazık ki tokluk hissi yerine çok daha fazla yemek yemenize neden olacaktır. Satın almadan önce paket üstündeki detayları muhakkak okuyun.

Beyaz pirinç ve makarna

makarna

Beyaz pirinç ve makarna yüksek glisemik indekse sahip gıdalardandır. Tüketildiği an tok hissettirir ancak kan şekerini hızlıca düşüreceği için yeniden acıkmanıza neden olur. İlla yemek istiyorsanız da esmer pirinç ve kepeklı makarnalar tercih edin.

Kurabiye

kurabiye
Gün içinde 10 adet kurabiye yeseniz bile kısa süre içinde acıkacaksınız. Bunun sebebi ise kurabiyelerin içerdiği yüksek miktardaki şekerdir. Aynı zamanda rafine karbonhidrat içermesi de açlık krizlerine neden olur.

Asitli içecekler

Asitli içeceklerin düzenli ve sık tüketimi sizlere kilo olarak geri dönecektir. Suni tatlandırıcı içeren asitli içecekler, iştahın açılmasına ve daha fazla yemek yemenize sebep olacaktır.

Kahvaltılık gevrek

Mısır gevreği tüketerek kilo vermeye çalışıyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz. Kahvaltılık gevrekler içinde çeşitli rafine karbonhidratlar bulunur. Proteinden yoksun olan kahvaltılık gevrekler, kan şekerin hızlı yükselmesine neden olur. İştah kontrolünü bozar ve bu besinle yapılan kahvaltı sonrasında yaklaşık yarım saat sonra yeniden acıkırsınız.

Meyve suları

meyve suyu
Meyve suyu içtiğinizde meyvelerde bulunan liflerden yoksun kalırsınız. Üstelik hazır meyve sularında şeker ilavesi olduğu için acıkma ihtimaliniz çok daha fazla kuvvetlenir.

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glisemik indeksi yüksek besinler acıktıran besinler

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