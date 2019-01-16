Bu sinsi gıdalardan uzak durun! Yedikçe iştah açan 6 besin

Düzenli ve "doğru" beslendiğinizi düşündüğünüz halde hala kilo veremiyorsanız bazı yiyeceklerin glisemik indekslerini okumanız gerekecek. İşte iştah kontrolünü yerle bir edip sizi açlığa sürükleyen 6 besin.

Protein barlar

Sağlıklı diye tercih edilen protein barda şeker ve basit karbonhidrat varsa ne yazık ki tokluk hissi yerine çok daha fazla yemek yemenize neden olacaktır. Satın almadan önce paket üstündeki detayları muhakkak okuyun.

Beyaz pirinç ve makarna

Beyaz pirinç ve makarna yüksek glisemik indekse sahip gıdalardandır. Tüketildiği an tok hissettirir ancak kan şekerini hızlıca düşüreceği için yeniden acıkmanıza neden olur. İlla yemek istiyorsanız da esmer pirinç ve kepeklı makarnalar tercih edin.

Kurabiye



Gün içinde 10 adet kurabiye yeseniz bile kısa süre içinde acıkacaksınız. Bunun sebebi ise kurabiyelerin içerdiği yüksek miktardaki şekerdir. Aynı zamanda rafine karbonhidrat içermesi de açlık krizlerine neden olur.

Asitli içecekler

Asitli içeceklerin düzenli ve sık tüketimi sizlere kilo olarak geri dönecektir. Suni tatlandırıcı içeren asitli içecekler, iştahın açılmasına ve daha fazla yemek yemenize sebep olacaktır.