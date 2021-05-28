Bu sözler kime? Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'dan şaşırtan açıklama: "Yalnız başlayan..."

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, bu sezon rating şampiyonu dizi "Teşkilat"ta karşımıza çıkıyor. Dizide Serdar karakterini canlandıran başarılı oyuncu, sevilen dizi "Fazilet Hanım ve Kızları"ndaki partneri Deniz Baysal'la "Teşkilat" için tekrar bir araya geldi. Bu durum, hem dizinin dikkat çekmesine hem de oyuncuların hayran kitlesinin büyümesine yaradı. Kariyerinin ilk projesi "Dağ" filminden beri çok sevilen Çağlar Ertuğrul, son dönemde daha önce hiç olmadığı kadar popüler bir figür oldu. Artan popülerliğinde, daha önce mesafeli olduğu sosyal medyayı daha çok kullanmaya başlaması da etkili gibi görünüyor. Ünlü oyuncu, ilginç açıklamalarıyla ve esprili paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Bu sözler kime?

Ancak Çağlar Ertuğrul'un son paylaşımı, herhangi bir espri ya da iğneleme içermiyordu. Ünlü oyuncu, yalnızlıkla ilgili yaptığı tuhaf paylaşımla takipçilerini çok şaşırttı.

"Yalnız başlayan yalnız bitirir..." diyerek hüzünlü bir paylaşım yapan Çağlar Ertuğrul'un sözlerinin hedefindeki isim merak edildi. Paylaşımın "Teşkilat" dizisinin setinden olduğunu söyleyenler de oldu.



