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Bu sözler kime? Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'dan şaşırtan açıklama: "Yalnız başlayan..."

28.05.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, ilginç açıklamalarıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak, yalnızlıkla ilgili açıklamalar yapan oyuncunun sözlerinin hedefindeki isim merak ediliyor.

Bu sözler kime? Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'dan şaşırtan açıklama: "Yalnız başlayan..."

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, bu sezon rating şampiyonu dizi "Teşkilat"ta karşımıza çıkıyor. Dizide Serdar karakterini canlandıran başarılı oyuncu, sevilen dizi "Fazilet Hanım ve Kızları"ndaki partneri Deniz Baysal'la "Teşkilat" için tekrar bir araya geldi. Bu durum, hem dizinin dikkat çekmesine hem de oyuncuların hayran kitlesinin büyümesine yaradı. Kariyerinin ilk projesi "Dağ" filminden beri çok sevilen Çağlar Ertuğrul, son dönemde daha önce hiç olmadığı kadar popüler bir figür oldu. Artan popülerliğinde, daha önce mesafeli olduğu sosyal medyayı daha çok kullanmaya başlaması da etkili gibi görünüyor. Ünlü oyuncu, ilginç açıklamalarıyla ve esprili paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Bu sözler kime?

Çağlar Ertuğrul

Ancak Çağlar Ertuğrul'un son paylaşımı, herhangi bir espri ya da iğneleme içermiyordu. Ünlü oyuncu, yalnızlıkla ilgili yaptığı tuhaf paylaşımla takipçilerini çok şaşırttı.

Çağlar Ertuğrul story

"Yalnız başlayan yalnız bitirir..." diyerek hüzünlü bir paylaşım yapan Çağlar Ertuğrul'un sözlerinin hedefindeki isim merak edildi. Paylaşımın "Teşkilat" dizisinin setinden olduğunu söyleyenler de oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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