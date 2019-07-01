Bu tarif hiç eskimez: Makarna salatası

Sıcaklarda yemek yenmiyor diyenler için ana yemek tadında ama baymayan ve son derece pratik olan bir tarif veriyoruz, buyursunlar;

Malzemeler:

Bir paket dirsek makarna

Bir adet haşlanmış parçalanmış tavuk göğsü

Bir adet kırmızı biber

Göz kararı haşlanmış mısır

Bir avuç maydanoz

2 yemek kaşığı taze limon suyu

2 yemek kaşığı Dijon hardal

1 yemek kaşığı mayonez

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

İlk olarak makarnayı haşlayın ve süzün.

Derin be büyük bir kabın içine haşlanmış mısırları, minik ve küp küp doğranmış biberi, limon suyunu, hardalı, mayonezi ve tavuk göğsü parçacıklarını alıp karıştırın.

Karışıma haşlanan makarnayı da ilave edin. Son olarak tuz ve karabiberi de ekledikten sonra tüm malzemeleri harmanlayın.

Afiyet olsun...

