Bu tarif hiç eskimez: Makarna salatası

Sıcaklarda yemek yenmiyor diyenler için ana yemek tadında ama baymayan ve son derece pratik olan bir tarif veriyoruz, buyursunlar;
Bir paket dirsek makarna
Bir adet haşlanmış parçalanmış tavuk göğsü
Bir adet kırmızı biber
Göz kararı haşlanmış mısır
Bir avuç maydanoz
2 yemek kaşığı taze limon suyu
2 yemek kaşığı Dijon hardal
1 yemek kaşığı mayonez
Tuz ve karabiber
İlk olarak makarnayı haşlayın ve süzün.
Derin be büyük bir kabın içine haşlanmış mısırları, minik ve küp küp doğranmış biberi, limon suyunu, hardalı, mayonezi ve tavuk göğsü parçacıklarını alıp karıştırın.
Karışıma haşlanan makarnayı da ilave edin. Son olarak tuz ve karabiberi de ekledikten sonra tüm malzemeleri harmanlayın.
Afiyet olsun...
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