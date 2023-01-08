Bu tarif kaçmaz: Herkesin tarifini isteyeceği gelin bohçası tarifi!

Sadece 15 dakikada hazırlanan tatlı olur mu demeyin! Gelin bohçası tarifi 15 dakikada hazırlanarak gönüllere taht kuruyor. Eşsiz sunumu herkes tarafından beğeniliyor. Gelin bohçası tatlısını daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER Krep için:

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

İç dolgusu için:

2 paket krem şanti

1 su bardağı süt

TARİF Krem şantileri bir su bardağı soğuk süt ile güzelce çırpın. Üzerini kapatıp buzdolabında soğumaya bırakın.

Hamur için; şeker ve yumurtayı çırpın. Ardından sıvı malzemeleri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Kuru malzemeleri de ekleyerek homojen hale getirin.

Tavanızın altını yakın ve hafif yağlayın. Pankek hamurundan bir kepçe tavaya alın. Göz göz olmaya başlayınca diğer tarafını çevirin.

Hazır olan pankekler soğuduktan sonra yarısına bir yemek kaşığı dolusu krem şantiyi yayın.

Katlayın. Kremalı yerlerini hindistan cevizine bulayın.

Ardından servis edin.

AFİYET OLSUN!



