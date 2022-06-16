Bu tarif kaçmaz! Şekersiz yaz helvası tarifi

Helvanın un, irmik, tahin gibi birçok çeşidi bulunuyor. Bu çeşitler sıklıkla yapılsa da aşağıda bulunan tarifi de mutlaka denemeniz gerekiyor. Diğer helva çeşitlerine göre daha ferahlatıcı ve kolay olan bu helvayı denedikten sonra tekrar yapacağınıza eminiz. Yaz helvası sıcak yaz günlerinde kendinizi ve misafirlerinizi şımartmak için vazgeçilmez bir lezzet.

YAZ HELVASI TARİFİ

Malzemeler

200 gram bitter çikolata

1 su bardağı tahin

1 avuç ceviz(yaklaşık 12 adet)

1 paket vanilin

1 tutam kakule

1 tutam tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı kakao

Yapılışı

Çikolatayı derin bir kaseye alın.

Benmari usulü eritin, ardından ocaktan alın.

Üzerine tahini ekleyin.

Cevizi ilave edip karıştırın.

Son olarak vanilin, dövülmüş kakule ve tuzu ilave edin. Güzelce karıştırın.

Tabanına streç film kapladığınız bir kaseye harcı dökün. Üzerini tekrar streç film ile kaplayıp buzlukta 1 gece bekletin.

Üzerine arzuya göre kakao serpiştirip dilimleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!



