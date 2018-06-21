Bu Tarifi Sır Gibi Saklayın: Buz Kalıbında Çikolatalı Kuplar

Malzemeler:

Su

Çöp şiş

240 gr bitter çikolata

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

İçleri için:

Browni

Dondurma

Antep Fıstığı

Bisküvi

Çilekli Puding

Çilek

Bisküvi

Vanilyalı Puding

Kiraz

Fındık

Karamel

Marshmallow

Yapılışı:

Büyük boy kare buz kalıplarını su ile doldurun, her birinin içine kalın birer çöp şiş koyun ve donması için 1 gece buzlukta bekletin.

Bir tencereye 1 parmak yüksekliğinde su koyun ve kaynatın, altını kısın. Tencerenin üzerine suya değmeyecek şekilde geniş cam bir kâse yerleştirin. Kâsenin içerisine çikolatayı koyun ve bir spatula yardımı ile karıştırarak eritmeye başlayın. Çikolata eriyince Hindistan cevizi yağını ekleyin ve ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda 5 dakika bekletin.

Buzları buz kalıbından çıkartın ve teker teker çikolataya batırın, hepsini yağlı kâğıt serilmiş bir tepsiye dizin. Buzlar hızlıca kenarlarından erimeye başlayacağı için birkaç dakika bekledikten sonra çikolata kalıplarından kolayca çıkartıp alabilirsiniz.

Çikolata kalıplarını buzdolabında yarım saat kadar bekletirseniz iyice sertleşeceklerdir. Çikolata kalıplarının içlerini dilediğiniz malzeme ile doldurup servis edin.