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Bu Tarifi Sır Gibi Saklayın: Buz Kalıbında Çikolatalı Kuplar

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TARİFLER HABERLERİ  | 21.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

Pastacı şeflere taş çıkarırcasına, muhteşem görünümlü çikolatalı kuplar yapmaya ne dersiniz? Buz kalıbında kolayca hazırlayabileceğiniz bu serin ve lezzetli tatlıyı sevdiklerinize gururla sunabilirsiniz...

Bu Tarifi Sır Gibi Saklayın: Buz Kalıbında Çikolatalı Kuplar

Malzemeler:

Su
Çöp şiş
240 gr bitter çikolata
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

İçleri için:
Browni
Dondurma
Antep Fıstığı

Bisküvi
Çilekli Puding
Çilek

Bisküvi
Vanilyalı Puding
Kiraz

Fındık
Karamel
Marshmallow

Yapılışı:

Büyük boy kare buz kalıplarını su ile doldurun, her birinin içine kalın birer çöp şiş koyun ve donması için 1 gece buzlukta bekletin.
Bir tencereye 1 parmak yüksekliğinde su koyun ve kaynatın, altını kısın. Tencerenin üzerine suya değmeyecek şekilde geniş cam bir kâse yerleştirin. Kâsenin içerisine çikolatayı koyun ve bir spatula yardımı ile karıştırarak eritmeye başlayın. Çikolata eriyince Hindistan cevizi yağını ekleyin ve ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda 5 dakika bekletin.
Buzları buz kalıbından çıkartın ve teker teker çikolataya batırın, hepsini yağlı kâğıt serilmiş bir tepsiye dizin. Buzlar hızlıca kenarlarından erimeye başlayacağı için birkaç dakika bekledikten sonra çikolata kalıplarından kolayca çıkartıp alabilirsiniz.
Çikolata kalıplarını buzdolabında yarım saat kadar bekletirseniz iyice sertleşeceklerdir. Çikolata kalıplarının içlerini dilediğiniz malzeme ile doldurup servis edin.

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