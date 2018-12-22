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Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

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TEKNOLOJİ  | 22.12.2018 12:37 | Son Güncelleme

İçerdikleri radyasyon oranı ile tehlike saçan telefon modelleri, Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi tarafından açıklandı.

İngilizce açılımı Specific Absorption Rate anlamına gelen, Türkçeye ise Özgül Soğurma Oranı olarak geçen SAR; günümüzde elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonların bedene yaydığı radyasyon oranını ölçmeye yarayan değerdir. Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi gibi birçok kuruluş, günlük hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlardaki Özgül Soğurma Oranının, 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunurken, en fazla radyasyon yayan telefondan, en az radyasyon yayan telefona doğru sıralama şu şekildedir:

Tehlike saçan telefon modelleri

Xiaomi Redmi 6

Xiaomi Redmi 6
Radyasyon değeri: 1.69 Watt

OnePlus 5T

OnePlus 5T
Radyasyon değeri: 1.68 Watt

HTC Desire 820

HTC Desire 820
Radyasyon değeri: 1.64 Watt

Nokia Lumia 630

Nokia Lumia 630
Radyasyon değeri:1.51 Watt

ASUS Zenfone 2

ASUS Zenfone 2
Radyasyon değeri:1.48 Watt

Xiaomi Redmi Note 3

Xiaomi Redmi Note 3
Radyasyon değeri:1.44 Watt

Alcatel A5 LED

Alcatel A5 LED
Radyasyon değeri:1.43 Watt

Meizu Pro 7

Meizu Pro 7
Radyasyon değeri:1.41 Watt

OnePlus 5

OnePlus 5
Radyasyon değeri:1.39 Watt

HTC U11

HTC U11
Radyasyon değeri: 1.38 Watt

iPhone 7

iPhone 7
Radyasyon değeri:1.38 Watt

Sony Xperia Z1 Compact

Sony Xperia Z1 Compact
Radyasyon değeri: 1.36 Watt

iPhone 8

iPhone 8
Radyasyon değeri: 1.32 Watt

ZTE Axon 7 Mini

ZTE Axon 7 Mini
Radyasyon değeri: 1.29 Watt

BlackBerry DTEK60

BlackBerry DTEK60
Radyasyon değeri: 1.28 Watt

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
Radyasyon değeri:1.24 Watt

Google Pixel

Google Pixel
Radyasyon değeri:0.33 Watt

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8
Radyasyon değeri: 0.32 Watt

Nokia Lumia 535

Nokia Lumia 535
Radyasyon değeri: 0.32 Watt

ZTE Blade A610

ZTE Blade A610
Radyasyon değeri:0.31 Watt

Motorola Moto Z

Motorola Moto Z
Radyasyon değeri: 0.30 Watt

Motorola Moto G5 Plus

Motorola Moto G5 Plus
Radyasyon değeri: 0.30 Watt

Samsung Galaxy A5 (2016)

Samsung Galaxy A5 (2016)
Radyasyon değeri: 0.29 Watt

LG Q6

LG Q6
Radyasyon değeri: 0.28 Watt

ZTE Blade A910

ZTE Blade A910
Radyasyon değeri: 0.27 Watt
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