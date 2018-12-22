Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

İngilizce açılımı Specific Absorption Rate anlamına gelen, Türkçeye ise Özgül Soğurma Oranı olarak geçen SAR; günümüzde elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonların bedene yaydığı radyasyon oranını ölçmeye yarayan değerdir. Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi gibi birçok kuruluş, günlük hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlardaki Özgül Soğurma Oranının, 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunurken, en fazla radyasyon yayan telefondan, en az radyasyon yayan telefona doğru sıralama şu şekildedir: