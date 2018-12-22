Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

İngilizce açılımı Specific Absorption Rate anlamına gelen, Türkçeye ise Özgül Soğurma Oranı olarak geçen SAR; günümüzde elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonların bedene yaydığı radyasyon oranını ölçmeye yarayan değerdir. Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi gibi birçok kuruluş, günlük hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlardaki Özgül Soğurma Oranının, 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunurken, en fazla radyasyon yayan telefondan, en az radyasyon yayan telefona doğru sıralama şu şekildedir:
Tehlike saçan telefon modelleri
Xiaomi Redmi 6
Radyasyon değeri: 1.69 Watt
OnePlus 5T
Radyasyon değeri: 1.68 Watt
HTC Desire 820
Radyasyon değeri: 1.64 Watt
Nokia Lumia 630
Radyasyon değeri:1.51 Watt
ASUS Zenfone 2
Radyasyon değeri:1.48 Watt
Xiaomi Redmi Note 3
Radyasyon değeri:1.44 Watt
Alcatel A5 LED
Radyasyon değeri:1.43 Watt
Meizu Pro 7
Radyasyon değeri:1.41 Watt
OnePlus 5
Radyasyon değeri:1.39 Watt
HTC U11
Radyasyon değeri: 1.38 Watt
iPhone 7
Radyasyon değeri:1.38 Watt
Sony Xperia Z1 Compact
Radyasyon değeri: 1.36 Watt
iPhone 8
Radyasyon değeri: 1.32 Watt
ZTE Axon 7 Mini
Radyasyon değeri: 1.29 Watt
BlackBerry DTEK60
Radyasyon değeri: 1.28 Watt
iPhone 7 Plus
Radyasyon değeri:1.24 Watt
Google Pixel
Radyasyon değeri:0.33 Watt
Samsung Galaxy S8
Radyasyon değeri: 0.32 Watt
Nokia Lumia 535
Radyasyon değeri: 0.32 Watt
ZTE Blade A610
Radyasyon değeri:0.31 Watt
Motorola Moto Z
Radyasyon değeri: 0.30 Watt
Motorola Moto G5 Plus
Radyasyon değeri: 0.30 Watt
Samsung Galaxy A5 (2016)
Radyasyon değeri: 0.29 Watt
LG Q6
Radyasyon değeri: 0.28 Watt
ZTE Blade A910
Radyasyon değeri: 0.27 Watt
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