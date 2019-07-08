Mynet Trend

Bu tırnaklar gerçek! Daha kötüsünü biz görmedik ya siz?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 08.07.2019 16:14 | Son Güncelleme

Güzellik düşkünleri, daha önce gördükleri en kötü manikürleri paylaşıyorlar. Bu ilginç tırnaklara dayanabilir misiniz emin değiliz.

Bu tırnaklar gerçek! Daha kötüsünü biz görmedik ya siz?

Manikür söz konusu olduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla stil, şekil ve renk var. Ama yapmamanız gerekenlere dair bir fikriniz yoksa sizler için bir liste hazırladık.

Dünyanın dört bir yanından gelen güzellik hayranları, şimdiye kadar gördükleri en korkunç manikürleri yayınlamak için Facebook'taki İşte It's Nail Shaming grubunu zirayet etmeye başladı.

Parlak kırmızı tırnaklardan, çan şeklindeki Fransız manikürüne kadar bu tarzlar gerçekten şok edici. Bunları nasıl ve hangi zevkle yaptırdıklarına biz akıl erdiremedik. Yorum sizin...

İşte en kötü tırnak tasarımları...

İlginç noktalar...

b gbb

Turuncunun her tonu...

bfb

Gökkuşağı tırnaklarda...

bgb

Harika uyum!

cscc

Leopar deseni olacaktı herhalde...

cscs

Araba sürmek zor olmuyor mu ablacım?

ggbd

Oreolu tırnak!

gngn

Bu gözler keşke bunu görmeseydi!

gngnd

Aşırı sanatsal!

jyj

Rahat mı öyle?

rgrg

Fransız manikürünü baştan yaratmış!

rryt

Pençeler?

sds

Araya bir de kıvırcık at!

vd

PARTNERMüge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...Müge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...
83 yaşında öyle bir şey yaptı ki herkese örnek oldu!83 yaşında öyle bir şey yaptı ki herkese örnek oldu!
Ne olduğunu duyan hayretler içerisinde kalıyor!Ne olduğunu duyan hayretler içerisinde kalıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler manikür nailart tırnak tasarımı güzellik komik fotoğraflar kadın

En Çok Okunan Trend Haberler

Tuğba Ekinci'den Murat Boz'a sert sözler!

Tuğba Ekinci'den Murat Boz'a sert sözler!

Belediye başkanı bir günde 44 kez CİMER'e şikayet edildi

Belediye başkanı bir günde 44 kez CİMER'e şikayet edildi

Abdurrahim Albayrak'ı fena trollediler

Abdurrahim Albayrak'ı fena trollediler

İstanbullular dikkat! Trafik önlemi için yeni hat oluşturuldu

İstanbullular dikkat! Trafik önlemi için yeni hat oluşturuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol kenarında bulunan turuncu kuşun kimliği belli oldu!

Yeni bir tür sandılar meğer gerçek çok başkaymış!

83 yaşında öyle bir şey yaptı ki herkese örnek oldu!

83 yaşında öyle bir şey yaptı ki herkese örnek oldu!

Bunun ne olduğunu duyan hayretler içerisinde kalıyor!

Ne olduğunu duyan hayretler içerisinde kalıyor!

Winnie Harlow'dan sonra erkek vitiligo model!

Winnie Harlow'dan sonra erkek vitiligo model!

Küçük insanların ülkesinde uzun boylu olmak!

Küçük insanların ülkesinde uzun boylu olmak!

Bu nasıl tatil böyle! Su gibi para harcadılar

Bu nasıl tatil böyle! Su gibi para harcadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.