Bu tırnaklar gerçek! Daha kötüsünü biz görmedik ya siz?

Manikür söz konusu olduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla stil, şekil ve renk var. Ama yapmamanız gerekenlere dair bir fikriniz yoksa sizler için bir liste hazırladık.

Dünyanın dört bir yanından gelen güzellik hayranları, şimdiye kadar gördükleri en korkunç manikürleri yayınlamak için Facebook'taki İşte It's Nail Shaming grubunu zirayet etmeye başladı.

Parlak kırmızı tırnaklardan, çan şeklindeki Fransız manikürüne kadar bu tarzlar gerçekten şok edici. Bunları nasıl ve hangi zevkle yaptırdıklarına biz akıl erdiremedik. Yorum sizin...

İşte en kötü tırnak tasarımları...

İlginç noktalar...

Turuncunun her tonu...

Gökkuşağı tırnaklarda...

Harika uyum!

Leopar deseni olacaktı herhalde...

Araba sürmek zor olmuyor mu ablacım?

Oreolu tırnak!

Bu gözler keşke bunu görmeseydi!

Aşırı sanatsal!

Rahat mı öyle?

Fransız manikürünü baştan yaratmış!

Pençeler?

Araya bir de kıvırcık at!





