Bu tırnaklar gerçek! Daha kötüsünü biz görmedik ya siz?

Manikür söz konusu olduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla stil, şekil ve renk var. Ama yapmamanız gerekenlere dair bir fikriniz yoksa sizler için bir liste hazırladık.
Dünyanın dört bir yanından gelen güzellik hayranları, şimdiye kadar gördükleri en korkunç manikürleri yayınlamak için Facebook'taki İşte It's Nail Shaming grubunu zirayet etmeye başladı.
Parlak kırmızı tırnaklardan, çan şeklindeki Fransız manikürüne kadar bu tarzlar gerçekten şok edici. Bunları nasıl ve hangi zevkle yaptırdıklarına biz akıl erdiremedik. Yorum sizin...
İşte en kötü tırnak tasarımları...
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