Bu ülkelerde 1 TL bile vergi alınmıyor!

Bazı ülkeler, kişisel gelir vergisi uygulamayarak dünya genelinde dikkat çekiyor. Bu tür düşük veya sıfır vergi rejimleri, özellikle zenginler, yatırımcılar ve göçmenler için ekonomik cazibe merkezi haline gelebiliyor. Gelin beraber "vergisiz" yaşam sunan ülkeleri beraber inceleyelim.

SIFIR GELİR VERGİSİ UYGULAYAN ÜLKELER

*Birleşik Arap Emirlikleri – Petrol gelirleri ve serbest bölgelerle gelir vergisi yok.

*Bahamalar – Zengin turizm ekonomisiyle gelir vergisi alınmıyor.

*Bahrain (Bahreyn) – Orta Doğu’da gelir vergisinden muaf ekonomilerden biri.

*Bermuda – Kişisel gelir vergisi olmadan finans merkezine ev sahipliği yapıyor.

*Cayman Adaları – Gelir, sermaye kazancı ve mülk vergisi yok.

*Kuveyt, Katar, Vanuatu, Monaco gibi diğer küçük devletler de bu listede yer alıyor.

SIFIR VERGİ SIFIR MASRAF MI?

“Sıfır gelir vergisi” ile “tüm vergilerden muaf olma” aynı şey değil. Pek çok vergisiz ülkede dolaylı vergiler, tüketim vergileri (VAT), gümrük vergileri, hatta bazen yüksek yaşam giderleri bulunuyor. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri’nde kişisel gelir vergisi yok ama %5’lik VAT var.

VERGİ CENNETİ Mİ, EKONOMİK STRATEJİ Mİ?

Bu vergi rejimleri genellikle turizm, finansal hizmetler veya hidrokarbon gelirleri üzerinden hükümet gelirlerini dengeliyor. Bu nedenle birçok “vergisiz ülke”, bütçesini doğrudan kişisel gelir vergisine dayandırmıyor ve alternatif gelir kaynakları ile çalışıyor.