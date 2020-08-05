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Bu yanardağların etrafından sakın geçmeyin! İşte dünyanın en tehlikeli bölgeleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kızgın magmanın yeryüzü ile buluşmasını sağlayan yanardağlar zaman içerisinde aktifliklerini kaybedebilir. Bazı yanardağlar ise halen aktif ve etrafa tehlike püskürtüyor. Büyüklüğü kadar yerleşim yerlerine yakın olması da insan yaşamı için tehdit oluşturabilir. Karşınızda dünya üzerinde aktif olan ve bölge halkı için tehlike arz eden yanardağlar...

Bu yanardağların etrafından sakın geçmeyin! İşte dünyanın en tehlikeli bölgeleri...

Yer şekilleri arasında en korkutucusu olan yanardağlar, dünyanın iç tabakalarında bulunan yüksek basınç ve sıcaklıktan erimiş kayaları püskürtme özelliğine sahiptir. Yeryüzünün dört bir yanında küçük veya büyük olarak bulunabilen yanardağların Türkiye sınırları içerisinde bulunanları uzun zamandır faal durumda değil. Türk halkları için tehlike teşkil edecek bir volkan bulunmasa da dünya üzerinde birçok yanardağ, aktif olmalarından dolayı çevredeki insanlara korku salmaya devam ediyor.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YANARDAĞLARI

300 bine yakın insan yanardağ patlamaları sonucunda yaşamını kaybetti. Bu sayı volkanik faaliyetlerin sıklığına göre dönemsel bir artış gösterebiliyor. Ayrıca bölgenin tarım alanlarının zarar görmesi, halkın beslenme ihtiyacını karşılayamamasına neden oluyor.

CAMPI FLEGREİ (İTALYA)

Bu volkanın patlama olasılığı bölgenin kaderi için önemli bir durum. Çünkü Campi Flegrei, İtalya'nın yaklaşık 4 buçuk milyon nüfuslu şehri Napoli'ye oldukça yakın bir konumda. Volkanda meydana gelebilecek büyük patlamalar Napoli şehrinde ciddi hasara yol açabilir.

KAMERUN DAĞI (KAMERUN)

Adında anlaşılacağı gibi Afrika kıtasının Kamerun ülkesinde bulunan volkanik dağ, 4 kilometre yüksekliğe sahiptir. Uzaktan ihtişamlı bir görüntüye sahip dağ, dünyanın en tehlikeli dağları arasında yer alır.

TRANS MEKSİKA VOLKANİK KEMER (MEKSİKA)

Uzun bir hiza boyunca sıralanan yanardağları tanımlamak için "Ateş Çemberi" ifadesi kullanılır. Meksika, alt tabakaya dik olan N-S çizgisi boyunca hizalanan yanardağlara sahiptir. Trans Meksika Volkanik Kuşağı da bu hizalanmış volkanlardan oluşmaktadır. Beklenmedik bir patlama sonucunda çok fazla insanın yaşamına son verebilecek kadar tehlikelidir.

ASO DAĞI (JAPONYA)

Dünya ekonomisinde önemli bir rol oynayan Japonya birçok yanardağa sahiptir. Ekonomi ve teknolojideki gelişmeler ile en güçlü devletler arasına giren ülke, sahip olduğu yer şekillerinden dolayı tehlikeli volkanik faaliyetlere yakından şahit olabiliyor.

KRAKATOA YANARDAĞI (ENDONEZYA)

İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok insanın ölmesine sebep olan Hiroşima bombasından 13 bin kat daha fazla enerji açığa çıkaran Krakatoa Yanardağı, çok tehlikeli bir dağdır. Hiroşima'dan daha fazla enerji çıkararak oluşan tsunami sonucunda 36 bin insan vefat etmişti. Patlama sonrası bir ada yok olmasına rağmen bir süre sonra yeni bir ada ortaya çıkmıştır.

CHANGBAISHAN YANARDAĞI (ÇİN)

MS 969 yılında Krakatoa patlamasından bile daha güçlü bir püskürme gerçekleşmiştir. Bu patlama sonucunda ortaya çıkan materyal miktarı ile son 10 bin yılın en büyük yanardağ patlaması meydana gelmiştir. 100 bin insanı tehlikeye atabilecek bu yanardağ çevresindeki büyük bir alana korku salıyor.

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