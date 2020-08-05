Bu yanardağların etrafından sakın geçmeyin! İşte dünyanın en tehlikeli bölgeleri...

Yer şekilleri arasında en korkutucusu olan yanardağlar, dünyanın iç tabakalarında bulunan yüksek basınç ve sıcaklıktan erimiş kayaları püskürtme özelliğine sahiptir. Yeryüzünün dört bir yanında küçük veya büyük olarak bulunabilen yanardağların Türkiye sınırları içerisinde bulunanları uzun zamandır faal durumda değil. Türk halkları için tehlike teşkil edecek bir volkan bulunmasa da dünya üzerinde birçok yanardağ, aktif olmalarından dolayı çevredeki insanlara korku salmaya devam ediyor.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YANARDAĞLARI

300 bine yakın insan yanardağ patlamaları sonucunda yaşamını kaybetti. Bu sayı volkanik faaliyetlerin sıklığına göre dönemsel bir artış gösterebiliyor. Ayrıca bölgenin tarım alanlarının zarar görmesi, halkın beslenme ihtiyacını karşılayamamasına neden oluyor.

CAMPI FLEGREİ (İTALYA)

Bu volkanın patlama olasılığı bölgenin kaderi için önemli bir durum. Çünkü Campi Flegrei, İtalya'nın yaklaşık 4 buçuk milyon nüfuslu şehri Napoli'ye oldukça yakın bir konumda. Volkanda meydana gelebilecek büyük patlamalar Napoli şehrinde ciddi hasara yol açabilir.