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Bu yazıdan sonra kudret narına bakışınız değişecek! Kanser, kolesterol, cilt güzelliği...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Kudret narı, kabak ailesine ait olan tropikal bir meyve. Asya ve Avrupa mutfağında yer edinen kudret narı, artık tüm dünyada popüler. Keskin lezzeti ve farklı görüntüsüne ek olarak, faydalarıyla da öne çıkar. Peki, kudret narının sağlığa faydaları neler? Bu yazıda kudret narı hakkında merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

Bu yazıdan sonra kudret narına bakışınız değişecek! Kanser, kolesterol, cilt güzelliği...

Yaz aylarında çiçek açan kudret narı bitkisinin, yelpaze şeklinde dişli yaprakları var. Çiçekleri sarı renkli olan bu bitki, yetiştiği ülkeye göre yeşil veya turuncu tonlarında olabilir. Tadının acı olmasından dolayı acı kabak olarak da isim alır. Kudret narı tüketmek, sağlığa pek çok açıdan faydalar sunar.

ÖNEMLİ BESİN MADDELERİYLE DOLU

Kudret narı, karbonhidrat, lif, C vitamini, folat, A vitamini, potasyum ve çinko gibi önemli besin maddelerini yapısında bulundurur. Bu özelliğinden dolayı kemik yoğunluğunu artırır, çeşitli hastalıkları önler ve yara iyileşmelerini hızlandırır. C vitamini bakımından zengin oluşu nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalorisi oldukça düşük olan kudret narı, 100 gramında yalnızca 20 kalori bulundurur.

KAN ŞEKERİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Güçlü tıbbi özellikleri sayesinde, diyabetle ilgili durumların tedavisine yardımcı olabilir. Uzun yıllardan bu yana alternatif tıpta diyabet hastalarının tedavisinde kullanıldı. Bu meyve, şekerin dokularınızda kullanılma şeklini geliştirir ve kan şekeri seviyelerini düzenlemekten sorumlu olan insülin hormonunun salgılanmasını teşvik eder.

KANSERLE SAVAŞIR

Araştırmalar, kudret narının kanserli hücreler ile savaşan özelliklere sahip belirli maddeler içerdiğini gösterir. Düzenli şekilde kudret narı tüketmek, mide, kolon ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Ayrıca, meme kanseri hücrelerinin büyüyüp gelişmesini önleme kabiliyetine sahip olduğu kanıtlanmış. Normal miktarda tüketilen kudret narının, kanser büyümesini ve gelişimini engellediği bilinir.

KOLESTEROL SEVİYESİNİ AZALTIR

Yüksek kolesterol seviyeleri, arterlerinizde yağ plakasının birikmesine neden olabilir. Bu da kalbinizin kan pompalamak amacıyla daha da çok çalışmasına, bunun sonucunda kalp hastalığı riskinizin artmasına neden olabilir. Kudret narının kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve bu nedenle kalp sağlığını en iyi şekilde koruduğu belirtilir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Kudret narı, kilo verme konusunda ek fayda sunar. Çünkü kalorisi oldukça düşük ve lif oranı yüksek. Her 100 gram kudret narında ortalama 2 gram lif bulunur. Lif tüketimi, sindirim sisteminden yavaşça geçer ve daha uzun süre tok kalmanıza yardım eder. İştahı azalttığı da bilinen bu meyve, diyet yapanların beslenme düzeninde olması gereken önemli gıdalardan biri. Kudret narının, yağ yakımını kolaylaştırması, bölgesel zayıflamaya da katkı sağlar. Her gün 1 adet kudret narı yemek, karın yağlarını önemli ölçüde azaltabilir.

CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Kudret narının vitamin ve mineraller bakımından zengin olması, cilt sağlığını destekler. Özellikle C vitamini cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve pürüzsüz bir cilt vadeder.

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