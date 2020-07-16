Bu yazıdan sonra kudret narına bakışınız değişecek! Kanser, kolesterol, cilt güzelliği...

Yaz aylarında çiçek açan kudret narı bitkisinin, yelpaze şeklinde dişli yaprakları var. Çiçekleri sarı renkli olan bu bitki, yetiştiği ülkeye göre yeşil veya turuncu tonlarında olabilir. Tadının acı olmasından dolayı acı kabak olarak da isim alır. Kudret narı tüketmek, sağlığa pek çok açıdan faydalar sunar.

ÖNEMLİ BESİN MADDELERİYLE DOLU

Kudret narı, karbonhidrat, lif, C vitamini, folat, A vitamini, potasyum ve çinko gibi önemli besin maddelerini yapısında bulundurur. Bu özelliğinden dolayı kemik yoğunluğunu artırır, çeşitli hastalıkları önler ve yara iyileşmelerini hızlandırır. C vitamini bakımından zengin oluşu nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalorisi oldukça düşük olan kudret narı, 100 gramında yalnızca 20 kalori bulundurur.

KAN ŞEKERİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Güçlü tıbbi özellikleri sayesinde, diyabetle ilgili durumların tedavisine yardımcı olabilir. Uzun yıllardan bu yana alternatif tıpta diyabet hastalarının tedavisinde kullanıldı. Bu meyve, şekerin dokularınızda kullanılma şeklini geliştirir ve kan şekeri seviyelerini düzenlemekten sorumlu olan insülin hormonunun salgılanmasını teşvik eder.