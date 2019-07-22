Bu yiyecek kombinasyonları hatalı! Etin yanında neden yoğurt yememelisiniz?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Vural Öten, yanlış kombine edilerek tüketilen besinler hakkında bilgi verdi. Hangi besinin tüketildiğinden çok, besinin neyle kombine edilip tüketildiği ve nasıl tüketildiğinin çok önemli olduğunu belirten Öten, "Örneğin protein kaynağı bir yiyecek, kırmızı et, yumurta, bunları kalsiyum kaynağı olan süt, yoğurtla beraber tüketmek, içerisindeki demirin emilimini engelleyebilir. Mesela kırmızı etin yanına ayran içmemiz, yoğurt yememiz demirin emilimini etkileyebilir. Demir eksikliği olanların dikkat etmesi gereken bir konu. Ya da kahvaltıda yiyeceğimiz bir yumurtanın yanında süt içmek, yumurtanın içerisindeki demirin emilimini engelleyebilir...

Demirin daha çok emilebilmesi için yanında C vitamini kaynağı olan bol limonlu yeşillikler, salatalar ve sebzelerin tüketilmesini öneriyoruz. Bunun dışında mesela balıkla yoğurt yenmez diye bilinir. Ancak balık tazeyse yenilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Balık tazeliğini kaybettiği sürece içerisindeki histamin içeriği de artar. Histamin yoğurtta da bulunan bir maddedir ve balık tazeliğini kaybettikçe histamin içeriği arttığı için alerjik reaksiyonlar, zehirlenmeler, histamin zehirlenmesi dediğimiz durum ortaya çıkabilir. Ama taze balıkta bu söz konusu değildir, yoğurtla beraber de tüketilebilir. Kuru baklagilleri, tahıllarla tüketmek de çok önemlidir. Kuru fasulye, nohut, mercimeği, pirinç, makarna, bulgur pilavıyla tükettiğimiz zaman iyi bir protein içeriği oluşturmuş oluyoruz. Eksik aminoasitler birbirini tamamlıyor. Dolayısıyla bunları beraber tüketmek bizim kültürümüzde de yer alıyor, oldukça faydalıdır” dedi.