Bu yöntemler ile Instagram beğenilerinize beğeni katın!

Instagram her ne kadar ‘belli bir güzellik algısını empoze ettiği’ konusunda eleştirilse de; kullanıcılar tarafından test edilen birazdan okuyacağınız yöntemler, kişilerin ‘bu güzellik algısına uymak için’ kendilerine benzemeyen fotoğraflar paylaşmadan daha fazla beğeni kazanmasını sağlıyor. İşte o yöntemler...
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