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Bu yöntemler ile Instagram beğenilerinize beğeni katın!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Son yıllarda ‘Instagram fenomeni’ kavramı hayatımıza girdi; kullanıcılar daha fazla beğeni almak için çeşitli filtreler veya fotoğraf düzenleme araçları gibi çeşitli yöntemler deniyor. İşte kullanıcıların denediği ve başarılı olduğu beğeni garantili o yöntemler...

Instagram her ne kadar ‘belli bir güzellik algısını empoze ettiği’ konusunda eleştirilse de; kullanıcılar tarafından test edilen birazdan okuyacağınız yöntemler, kişilerin ‘bu güzellik algısına uymak için’ kendilerine benzemeyen fotoğraflar paylaşmadan daha fazla beğeni kazanmasını sağlıyor. İşte o yöntemler...


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