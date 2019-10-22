Bu yöntemler ile Instagram beğenilerinize beğeni katın!

Instagram her ne kadar ‘belli bir güzellik algısını empoze ettiği’ konusunda eleştirilse de; kullanıcılar tarafından test edilen birazdan okuyacağınız yöntemler, kişilerin ‘bu güzellik algısına uymak için’ kendilerine benzemeyen fotoğraflar paylaşmadan daha fazla beğeni kazanmasını sağlıyor. İşte o yöntemler...



