Bücür filmi konusu nedir? Bücür filmi oyuncuları kimler?

Berat Efe Parlar,Seren Şirince, Seçkin Özdemir ve Dolunay Soysert'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Bücür filmi bugün televizyonda ilk kez izleyicilerle buluşacak. Bücür, Umut Kırca'nın 2018 yılında yönettiği komedi ve aile filmi.

BÜCÜR KONUSU NE?

Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesini izine rastlar. Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul'un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge'ye rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Umut Kırca’nın oturduğu Bücür'ün senaryosunu Yaşar Arak ve Ömer Müfit Pınar kaleme alıyor. Berat Efe Parlar’ın Umut karakterini canlandırdığı “Bücür” filminin oyuncu kadrosunda Seren Şirince, Taner Barlas, Seçkin Özdemir , Dolunay Soysert, Suat Sungur, Durul Bazan gibi isimler yer alıyor.

