Bücür filmi, televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Umut Kırca'nın yönetmenliğini üstlendiği film şarkısı ile bilhassa çocukların en sevdiği yapımlar arasında bulunuyor. Peki Bücür filminin konusu ne? Bücür filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Bücür filminin konusu şu şekildedir:
Ultra zeki bir çocuk olan Umut, on yaş doğum gününden önce annesini bulmaya karar verir. Yoğun bilgisayar becerileri sayesinde annesinin izine rastlar ve İstanbul'a gitmenin bir yolunu bulur. Annesini ararken tuhaf bir tesadüf eseri rastladığı Özge ile başlarını büyük bir belaya sokarlar. Kendini nefes nefese bir kovalamaca içinde bulan Umut, hem annesinin izini sürdürmeye hem de Özge Abla ile peşlerine düşen adamları atlatmaya çalışacaklardır.
Berat Efe Parlar
Seren Şirince
Seçkin Özdemir
Taner Barlas
Durul Bazan
Hamdi Kahraman
Ümit Erdim
Aile ve komedi türündeki filmin çekimleri İstanbul Bayrampaşa'da ve Miniatürk içinde gerçekleştirildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum