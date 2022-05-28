Bücür filmi, televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Umut Kırca'nın yönetmenliğini üstlendiği film şarkısı ile bilhassa çocukların en sevdiği yapımlar arasında bulunuyor. Peki Bücür filminin konusu ne? Bücür filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BÜCÜR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bücür filminin konusu şu şekildedir:

Ultra zeki bir çocuk olan Umut, on yaş doğum gününden önce annesini bulmaya karar verir. Yoğun bilgisayar becerileri sayesinde annesinin izine rastlar ve İstanbul'a gitmenin bir yolunu bulur. Annesini ararken tuhaf bir tesadüf eseri rastladığı Özge ile başlarını büyük bir belaya sokarlar. Kendini nefes nefese bir kovalamaca içinde bulan Umut, hem annesinin izini sürdürmeye hem de Özge Abla ile peşlerine düşen adamları atlatmaya çalışacaklardır.

BÜCÜR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ümit Erdim

BÜCÜR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile ve komedi türündeki filmin çekimleri İstanbul Bayrampaşa'da ve Miniatürk içinde gerçekleştirildi.

