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Buenos Aires'in ilk halk mezarlığı! Arjantin'de bir turistik mezarlık: Recoleta Mezarlığı

25.01.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buenos Aires'in ilk halk mezarlığı olma özelliğini taşıyan Recoleta'da Arjantin'in sembol isimlerinden Eva Peron'un kabri bulunuyor. Yaklaşık 4 bin 800 mozolenin bulunduğu mezarlık 1946'da Ulusal Tarihi Müze ilan edildi

Buenos Aires'in ilk halk mezarlığı! Arjantin'de bir turistik mezarlık: Recoleta Mezarlığı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, 200 yıla dayanan tarihi, ülkenin önemli şahsiyetlerine ev sahipliği yapması ve özellikle de dikkati çeken mimarisiyle Recoleta Mezarlığı, şehre gelen ziyaretçilerin atlamadığı bir turistik mekan olarak öne çıkıyor. Başkentin köklü mahallelerinden Recoleta'da bulunan ve ismini de buradan alan mezarlık, 17 Kasım 1822'de açıldı. Buenos Aires'in ilk halk mezarlığı Recoleta Mezarlığı'nda bulunan 90'dan fazla mozole ve tonoz Ulusal Tarihi Anıt ilan edilirken, mezarlık da 1946'dan bu yana Ulusal Tarihi Müze statüsünde bulunuyor.

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Mezarlığın tarihi, Buenos Aires'e 18. yüzyılın başlarında gelen Katolik Fransisken Cemaati mensuplarına dayanıyor. Fransiskenlerin bostan olarak kullandıkları 5,5 hektarlık alan 1822'de, devlet tarafından keşişlerden alınıp Buenos Aires'in ilk halk mezarlığına çevrildi. Mezarlık, o dönem, Buenos Aires Eyaleti Bayındırlık Bakanı olarak görev yapan Fransız mimar Prospero Catelin tarafından tasarlandı. Mimar Juan Antonio Buschiazzo tarafından 1881'de restore edilen ve en son 2003'te onarım gören mezarlık neoklasisizm akımının izlerini taşıyor.

BİR DÖNEM KADERİNE TERK EDİLDİ

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Arjantin'de 1870'de sarı humma salgının baş göstermesi ve salgından ölenlerin Recoleta Mezarlığı'na gömülmesine izin verilmediği için, mezarlığın bir müddet kaderine terk edildiği biliniyor.Şehrin merkezinde yaşayan varlıklı ailelerin salgın nedeniyle kuzeye doğru kaçması ve 1881'deki restorasyonla zenginlerin ölüleri için anıt mezarlar yapmaya başlamasıyla Recoleta Mezarlığı, kendisini turistik merkez haline getirecek görünümünü kazanmaya başlıyor.

Olağan dışı yapılarıyla dikkati çeken Recoleta Mezarlığı'nda, yaklaşık 4 bin 800 mozole ve tonoz bulunurken, mezarlık, eski devlet başkanları, generaller gibi Arjantin için önemli isimlere ev sahipliği yapıyor.

“ULUSUN RUHANİ LİDERİNE” ZİYARETÇİ AKINI

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Mezarlıkta bulunan en ünlü kişi ise Arjantin'in en önemli siyasi figürlerinden Juan Domingo Peron'un eşi Eva Peron olarak öne çıkıyor. Recoleta Mezarlığı'nı gezmeye gelenler, Arjantin'de "Ulusun ruhani lideri" olarak anılan Eva Peron'un mezarına çiçek bırakıyor ve fotoğraf çektiriyor.

Arjantin'e gelen Amerikalı turist Michael Girman, yaptığı açıklamada, "Mezarlık çok büyüleyici, bana Paris'teki Pere-Lachaise mezarlığını hatırlatıyor. Mozolelerin mimarisi, heykelleri ve stili çok özel." dedi. Türkiye'ye de birçok kez gittiğini ve Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Girman, Recoleta Mezarlığı'na gelme nedenini, "Her kültürün ölüm ve aileleri ile ilgilenme ritüelleri kendine özgü, her ülke farklı ve ben bunu ilgi çekici buluyorum." sözleriyle ifade etti.

Cenaze ve defin işlemlerinin yapılabildiği Buenos Aires'in ilk halk mezarlığı Recoleta'da metrekare fiyatları 10 bin doları aşıyor.

(AA)

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Buenos Aires Arjantin
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