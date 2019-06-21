Bugün evlenecek olan Demet Şener'den flaş hamle!

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliğini Kutluay'ın kendisine ihanet etmesi sonucu noktalamıştı.

Sevgilisi Cenk Küpeli ile bugün dünyaevine girecek olan Şener'in, İbrahim Kutluay'a ait olan ve 10 yıl oturma hakkı olduğu evi boşalttığı ortaya çıktı. Etiler'de bulunan lüks villadan taşınan deneyimli model, bugün evleneceği Cenk Küpeli ve İbrahim Kutluay'dan olan çocukları İrem ve Ömer ile birlikte İstinye'de yaşamaya başlayacak. Ayrıca çiftin, balayı için İtalya'ya gideceği de öğrenildi.

Kaynak: Gecce

