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'Bugün iftara misafirlerim var ne pişirsem?' diyenlere dünya mutfağı ve geleneksel lezzetlerin birleştiği pratik tarifler: Ramazan'ın 15. gününe özel iftar menüsü

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
15.03.2025 08:21
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Ramazan’ın 15. gününde Osmanlı mutfağının geleneksel tatlarını, Fransız zarafeti ve İtalyan mutfağının şıklığıyla birleştiren özel bir menü hazırladık. Ramazan’a özel dünya mutfağından ilham alan şık menümüz! İftara misafir ağırlayacağınız günlerde de tercih edebileceğiniz bu menüye bir şans vermelisiniz. 15 Mart 2025 Cumartesi Ramazan iftar menüsü ve detaylı tarifler haberimizde.

'Bugün iftara misafirlerim var ne pişirsem?' diyenlere dünya mutfağı ve geleneksel lezzetlerin birleştiği pratik tarifler: Ramazan'ın 15. gününe özel iftar menüsü

Ramazan’ın 15. gününe özel, misafirleriniz için hem geleneksel hem de dünya mutfağından seçilmiş şık bir iftar menüsü hazırladık. Osmanlı'dan gelen bir içecek, Fransız mutfağından özel bir tatlı ve zarif lezzetler bu menüyü tamamlıyor.

15. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Fransız Usulü Soğan Çorbası (Lezzetli ve hafif)
Ana Yemek: Fırında Nar Ekşili Kuzu İncik (Lokum gibi pişen, misafir sofralarına özel)
Yan Lezzet: İtalyan Usulü Bruschetta (Dünya mutfağından şık bir atıştırmalık)
Salata: Ballı Hardallı Roka Salatası (Tatlı-ekşi dengesiyle fark yaratan)
Tatlı: Fransız Usulü Krem Brüle (Karamelin zarif dokunuşu)
İçecek: Osmanlı Demirhindi Şerbeti (Ferahlık veren, sindirimi kolaylaştıran)

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FRANSIZ USULÜ SOĞAN ÇORBASI (İFTAR SOFRANIZA KLASİK BİR DOKUNUŞ)

Malzemeler:

  • 3 büyük soğan (ince dilimlenmiş)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 5 su bardağı et suyu
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 4 dilim baget ekmeği
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar veya gravyer peyniri

Hazırlanışı:

  • Tereyağını tencerede eritip soğanları kısık ateşte karamelize edin.
  • Un ekleyip birkaç dakika kavurun, ardından et suyunu ve baharatları ekleyerek kaynatın.
  • Çorbayı kaselere alıp üzerine kızarmış baget ekmeği ve rendelenmiş peynir koyun.
  • 180 derece fırında peynir eriyene kadar pişirin.

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FIRINDA NAR EKŞİLİ KUZU İNCİK (LOKUM GİBİ PİŞEN, ÖZEL BİR ANA YEMEK)

Malzemeler:

  • 4 adet kuzu incik
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan (doğranmış)
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kekik, karabiber, tuz
  • 1 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

  • Kuzu incikleri zeytinyağı ile mühürleyin.
  • Ayrı bir kapta doğranmış soğan, sarımsak, nar ekşisi ve baharatları karıştırın.
  • Kuzu incikleri fırın kabına alıp bu sosu üzerine sürün.
  • 180 derece fırında, üzeri kapalı şekilde 2 saat pişirin.

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İTALYAN USULÜ BRUSCHETTA (DÜNYA MUTFAĞINDAN ŞIK BİR ATIŞTIRMALIK)

Malzemeler:

  • 4 dilim baget ekmeği
  • 2 adet domates (küçük doğranmış)
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber
  • Taze fesleğen yaprakları

Hazırlanışı:

  • Ekmek dilimlerini fırında hafif kızartın.
  • Sarımsağı ekmeklerin üzerine sürün.
  • Doğranmış domatesleri zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiber ile karıştırın.
  • Karışımı ekmeklerin üzerine koyup fesleğenle süsleyin.

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BALLI HARDALLI ROKA SALATASI (TAPTAZE VE ŞIK BİR SALATA)

Malzemeler:

  • 1 demet roka
  • 1 avuç ceviz
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limon suyu

Hazırlanışı:

  • Rokaları doğrayıp cevizleri ekleyin.
  • Bal, hardal, zeytinyağı ve limon suyunu çırpıp salatanın üzerine gezdirin.

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FRANSIZ USULÜ KREM BRÜLE (KARAMELİZE LEZZETİYLE DAMAĞINIZI ŞENLENDİRİR)

Malzemeler:

  • 4 yumurta sarısı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı krema
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özü

Üzeri için: 2 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlanışı:

  • Yumurtaları ve şekeri çırpın.
  • Kremayı ısıtıp vanilyayı ekleyin, ardından yumurta karışımına yavaşça ekleyin.
  • Karışımı küçük fırın kaplarına dökün, 160 derece fırında 30 dakika pişirin.
  • Üzerine toz şeker serpip pürmüzle karamelize edin (veya fırının üst ızgarasında kızartın)

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OSMANLI DEMİRHİNDİ ŞERBETİ (FERAHLIK VE ŞİFA VEREN ÖZEL BİR İÇECEK)

Malzemeler:

  • 100 gr demirhindi
  • 1.5 litre su
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3-4 adet karanfil
  • 1 çubuk tarçın
  • Yarım limon suyu

Hazırlanışı:

  • Demirhindi, su, karanfil ve tarçını 30 dakika kaynatın.
  • Süzüp içine şekeri ve limon suyunu ekleyin.
  • Buzdolabında soğutup soğuk servis yapın.

AFİYET OLSUN!
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