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    'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenler için nefis tarifler! Ramazan'ın 6. günü iftar menüsü!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.03.2024 09:01
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    'İftara ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız hazır iftar menülerinden faydalanabilirsiniz. Ramazan ayının 6. gününde hem doyurucu hem de lezzetli tarifler arıyorsanız bu iftar menüsü tam size göre. Herkesin seveceği lezzetlerden oluşan 16 Mart 2024 Cumartesi Ramazan iftar menüsünü haberimizde derledik.

    'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularına yanıt arıyorsanız hazır oluşturulan iftar menüleri imdadınıza koşacak. Ramazanın 6. gününde iftara yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız lezzetli ve göz doyuran Ramazan menüsünü mutlaka denemelisiniz. 16 Mart Cumartesi iftar menüsünde mantar çorbası, fırında tavuklu krep sarma, yeşil salata ve tulumba tatlısı tarifleri yer alıyor.

    1. GÜN İFTAR MENÜSÜ 16 MART 2024 CUMARTESİ

    MANTAR ÇORBASI TARİFİ

    mantar-corbasi

    Malzemeler;

    • 10 adet kültür mantarı
    • Bir su bardağı süt
    • Bir litre sıcak su
    • 2 yemek kaşığı un
    • Bir adet soğan
    • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
    • Karabiber
    • Tuz

    Üzeri için:
    Tereyağı

    Tarif;

    • İlk olarak mantarları yıkayın ve ardından minik bir şekilde doğrayın.
    • Soğanları ince ince doğrayın.
    • Tencerede yağı ısıtın ve içine soğanları ilave edip kavurun.
    • Soğanların rengi pembeleşince içine mantarları ekleyin.
    • Mantarları sulanana kadar tencerede çevirin.
    • Şimdi unu ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun.
    • Ardından sıcak suyu, karabiberi ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın.
    • Su kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve süt kaynayana kadar karıştırın.
    • Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika pişmeye bırakın.
    • Üzerine tereyağı eriterek servis yapabilirsiniz.

    FIRINDA TAVUKLU KREP SARMA TARİFİ

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    Malzemeler;

    Krep için;
    2 adet yumurta
    2 su bardağı süt
    2 yemek kaşığı sıvıyağ
    1.5 su bardağı un
    Tuz

    Beşamel sos için;
    Bir yemek kaşığı tereyağı
    1.5 yemek kaşığı un
    1.5 su bardağı süt
    Tuz
    Karabiber

    Tavuk sote için;
    2/3 yemek kaşığı sıvıyağ
    350 gram tavuk bonfile
    1 adet yeşil biber
    1 adet kırmızı biber
    Tuz, kekik, karabiber
    1 tatlı kaşığı salça

    İçi ve üzeri için;
    Kaşar peyniri

    Tarif;

    • İlk önce krepler hazırlanır, krep ne kadar ince olursa o kadar güzel olur.
    • Bir kapta tüm malzemeler karıştırılır. Krep tavasına bir çay kaşığı kadar tereyağı konur. Krepten bir kepçe dökülür. Bu şekilde önlü arkalı pişirilir.
    • Tavuklar küçük doğranır. Tavada yağ ile biraz sotelenir. Biberler eklenir, biraz pişirilir ve baharat, salça eklenip biraz daha pişirilip ocaktan alınır.
    • Beşamel sos için küçük bir tencerede tereyağı eritilir ve un ile biraz kavrulur. Ardından yavaş yavaş süt ilave edilir, topaklanma olmaması için hızlıca çırpılır.
    • Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alınır. Artık sarma işlemine geldi sıra☺️ Krepin ortasına bir kaşık beşamel sos, rendelenmiş kaşar peyniri ve tavuk konur, bohça şeklinde katlanır.
    • Üzerine beşamel sos ve rendelenmiş kaşar konur. Yağlı kâğıt serilmiş tepsiye dizilir. 180 derece fırında kaşar kızarana kadar pişirilir.

    YEŞİL SALATA TARİFİ

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    Malzemeler;

    • 1 adet küçük kıvırcık veya marul
    • 4-5 adet çeri domates
    • 4 dal yeşil soğan
    • Yarım demet roka
    • Yarım demet maydanoz
    • 1 kutu mısır
    • Dilediğiniz kadar iri dövülmüş ceviz

    Sosu için;

    • Yarım çay bardağı zeytinyağı
    • 3 kaşık nar ekşisi
    • Yarım limon suyu
    • Tuz

    Tarif;

    • Tüm yeşillik olan malzemeleri yıkayın ve suyunu süzdürün. Dilediğiniz büyüklükte doğrayın.
    • Domatesleri 4’e bölüp salatanıza ekleyin,mısırı ve cevizi de ilave edin.
    • Bir kasede zeytinyağı,limon suyu,nar ekşisi ve tuzu güzelce karıştırın.
    • Salatanızı yiyeceğiniz zaman sosunu dökün ve karıştırın

    TULUMBA TATLISI TARİFİ

    tulumba-tatlısı

    Malzemeler;

    Tatlının hamuru için:

    • 2 su bardağı su
    • 2,5 su bardağı un
    • 3 adet yumurta
    • 3 yemek kaşığı irmik
    • 1 yemek kaşığı limon suyu
    • 1 yemek kaşığı tereyağı
    • 1 çay kaşığı toz şeker
    • Yarım çay kaşığı tuz
    • Tatlının şerbeti için:
    • 2 yemek kaşığı limon suyu
    • 3 su bardağı şeker
    • 3 su bardağı su

    Tatlıyı kızartmak için;
    Ayçiçeği yağı

    Tarif;

    • İlk olarak tatlınızın şerbetiyle işe başlamalısınız. Şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısmalısınız. Kıvamı koyulaşana dek kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin. Sonrasında içine limon suyunu da ilave edin ve ılınmaya bırakın.
    • Şerbeti oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun. Tatlının hamuru için ise su, tereyağı, şeker ve tuzu ilave edin ve kaynatın. Unu eleyin ve kaynayan karışıma ilave edin. Ardından tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın. 4-5 dakika civarı kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.
    • Hamuru oda sıcaklığına gelene dek dinlendirin. İçine ise teker teker yumurtaları ekleyin. Yumurtaları mikser ile birlikte hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin ve tekrardan 5 dakika kadar mikserle karıştırın.
    • Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkmalısınız ve altını da kısık ateşte açmalısınız.
    • Kızarmış olan tulumbaları yağdan alıp soğuk şerbete atın ve sonrasında 2-3 dakika bekletin. Kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edebilirsiniz.

    AFİYET OLSUN!


    Chef Gpt


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