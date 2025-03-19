'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 19. günü iftar menüsü

Ramazan’ın 19. gününe özel hem hafif hem de lezzetli tariflerden oluşan bir iftar menüsü hazırladık. Misafir sofralarınıza ve ailenize özel bu menüyle iftar keyfinizi taçlandırabilirsiniz.
19. GÜN İFTAR MENÜSÜ
Başlangıç: Sütlü Mantar Çorbası (Kremamsı dokusuyla hafif ve lezzetli)
Ana Yemek: Etli Nohutlu Pilav (Tam kıvamında ve doyurucu)
Yan Lezzet: Fırında Kaşarlı Mantar (Kolay ve şık bir lezzet)
Salata: Şehriyeli Semizotu Salatası (Ferahlık ve vitamin deposu)
Tatlı: Çikolatalı Kadayıf Topları (Şık ve pratik tatlı)
İçecek: Reyhan Şerbeti (Osmanlı mutfağından ferahlatıcı bir içecek)
SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI (KREMALI GİBİ AMA DAHA HAFİF)
Malzemeler:
- 8-10 adet kültür mantarı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- 4 su bardağı su veya et suyu
- Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
- Mantarları küçük doğrayın ve tereyağında soteleyin.
- Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Süt ve suyu ekleyerek karıştırın, kıvam alana kadar kaynatın.
- Tuz ve karabiber ekleyerek sıcak servis yapın.
ETLİ NOHUTLU PİLAV (TAM KIVAMINDA VE DOYURUCU)
Malzemeler:
- 2 su bardağı baldo pirinç
- 1,5 su bardağı haşlanmış nohut
- 200 gr kuşbaşı dana eti
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 su bardağı sıcak su veya et suyu
- Tuz
Hazırlanışı:
- Kuşbaşı etleri suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Üzerine tereyağı ekleyip pirinci ilave edin ve kavurun.
- Haşlanmış nohudu ve sıcak suyu ekleyerek kapağını kapatın.
- Kısık ateşte pişirip 10 dakika dinlendirin, sonra servis yapın.
FIRINDA KAŞARLI MANTAR (AZ MALZEMEYLE BÜYÜK LEZZET)
Malzemeler:
- 10-12 adet büyük boy mantar
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
- Mantarların saplarını çıkarın ve içlerini hafifçe tuzlayın.
- İçlerine küçük bir parça tereyağı koyup fırın tepsisine dizin.
- Üzerlerine rendelenmiş kaşar ekleyin ve 180°C fırında 15 dakika pişirin.
- Sıcak servis yapın.
ŞEHRİYELİ SEMİZOTU SALATASI (HAFİF VE FERAHLATICI)
Malzemeler:
- 1 demet semizotu
- 1 çay bardağı arpa şehriye
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
- Arpa şehriyeyi haşlayıp süzün.
- Semizotunu doğrayın ve yoğurt, sarımsak, tuz ile karıştırın.
- Haşlanmış şehriyeyi ekleyin, üzerine zeytinyağı gezdirerek servis edin.
ÇİKOLATALI KADAYIF TOPLARI (ŞIK VE PRATİK TATLI)
Malzemeler:
- 200 gr tel kadayıf
- 100 gr tereyağı
- 1 su bardağı çekilmiş ceviz
- 100 gr bitter veya sütlü çikolata (Bitter de olur)
Hazırlanışı:
- Kadayıfı tereyağı ile kavurun, cevizleri ekleyip karıştırın.
- Ocaktan alıp ılıkken çikolata ekleyin ve karıştırarak eritin.
- Karışımdan küçük toplar yapıp buzdolabında 1 saat dinlendirin.
REYHAN ŞERBETİ (FERAHLATICI VE DOĞAL BİR İÇECEK)
Malzemeler:
- 1 demet taze reyhan
- 1 litre su
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu veya birkaç dilim limon
Hazırlanışı:
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