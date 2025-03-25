'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 25. günü iftar menüsü

Ramazan’ın 24. gününde şık, pratik ve doyurucu bir menü ile iftar sofralarınızı lezzet şölenine dönüştürün. Ana yemekte “Fırında Kremalı Mantarlı Tavuk, yanına nefis bir çorba, börek, salata ve hafif bir tatlıyla dengeli bir menü oluşturduk. İşte şık, tarihi ve lezzet dolu iftar menüsü.

25. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Yeşil Mercimekli Tarhana Çorbası (Geleneksel tarhanaya doyurucu bir dokunuş)

Ana Yemek: Fırında Kremalı Mantarlı Tavuk (Lezzetli ve hafif bir fırın yemeği)

Yan Lezzet: Kıymalı Çıtır Karnıyarık Böreği (Patlıcan ve kıymanın muhteşem uyumu)

Salata: Lorlu Pancar Salatası (Renkli ve ferahlatıcı bir tarif)

Tatlı: Süt Helvası (Bursa mutfağından hafif ve lezzetli bir tatlı)

İçecek: Reyhan Şerbeti (Mis gibi kokusuyla Osmanlı şerbeti)

YEŞİL MERCİMEKLİ TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tarhana

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

5 su bardağı su veya et suyu

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tarhanayı ılık suyla açın.

Tencerede tereyağını eritip salçayı kavurun.

Yeşil mercimeği ve baharatları ekleyin.

Tarhanayı ekleyip kaynayana kadar karıştırın.

FIRINDA KREMALI MANTARLI TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü (doğranmış)

1 su bardağı mantar (doğranmış)

1 su bardağı krema

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 çay kaşığı muskat rendesi

1 çay kaşığı kekik

Tuz, karabiber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı:

Tavukları hafif soteleyin, mantarları ekleyip pişirin.

Krema, sarımsak ve baharatları ekleyip karıştırın.

Fırın kabına alın, üzerine kaşar peyniri serpip 180°C’de 20 dakika pişirin.

KIYMALI ÇITIR KARNIYARIK BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yufka

200 gr kıyma

1 adet patlıcan (minik küpler halinde doğranmış)

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber, kimyon, tuz

1 çay bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta sarısı

Hazırlanışı:

Patlıcanları kızartın, kıymayı kavurup salçayla karıştırın.

Yufkayı açıp süt ve sıvı yağ karışımını sürün.

İç harcı koyup rulo şeklinde sarın ve dilimleyin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C’de 25 dakika pişirin.

LORLU PANCAR SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet pancar (haşlanmış ve rendelenmiş)

1/2 su bardağı lor peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

Tuz, karabiber

Üzeri için ceviz içi

Hazırlanışı:

Pancarları rendeleyin ve zeytinyağı, sirke, tuzla karıştırın.

Üzerine lor peyniri ve ceviz serpip servis yapın.

SÜT HELVASI TARİFİ MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

100 gr tereyağı

1 çay kaşığı vanilin

Hazırlanışı:

Tereyağını eritip unu ekleyerek hafif kavurun.

Şekeri ve sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın.

Fırın kabına alıp üzeri kızarana kadar 200°C’de pişirin.

REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler:

1 demet taze reyhan

1 litre su

1/2 su bardağı toz şeker

1 adet limon suyu

3-4 adet karanfil

Hazırlanışı:

Suyu kaynatıp reyhan, şeker ve karanfili ekleyin.

Limon suyunu ekleyip 15 dakika demlendirin.

Soğutup süzerek servis yapın.

AFİYET OLSUN!