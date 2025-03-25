'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 25. günü iftar menüsü

Ramazan’ın 24. gününde şık, pratik ve doyurucu bir menü ile iftar sofralarınızı lezzet şölenine dönüştürün. Ana yemekte “Fırında Kremalı Mantarlı Tavuk, yanına nefis bir çorba, börek, salata ve hafif bir tatlıyla dengeli bir menü oluşturduk. İşte şık, tarihi ve lezzet dolu iftar menüsü.
25. GÜN İFTAR MENÜSÜ
Başlangıç: Yeşil Mercimekli Tarhana Çorbası (Geleneksel tarhanaya doyurucu bir dokunuş)
Ana Yemek: Fırında Kremalı Mantarlı Tavuk (Lezzetli ve hafif bir fırın yemeği)
Yan Lezzet: Kıymalı Çıtır Karnıyarık Böreği (Patlıcan ve kıymanın muhteşem uyumu)
Salata: Lorlu Pancar Salatası (Renkli ve ferahlatıcı bir tarif)
Tatlı: Süt Helvası (Bursa mutfağından hafif ve lezzetli bir tatlı)
İçecek: Reyhan Şerbeti (Mis gibi kokusuyla Osmanlı şerbeti)
YEŞİL MERCİMEKLİ TARHANA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı tarhana
- 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı kimyon
- 5 su bardağı su veya et suyu
- Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
- Tarhanayı ılık suyla açın.
- Tencerede tereyağını eritip salçayı kavurun.
- Yeşil mercimeği ve baharatları ekleyin.
- Tarhanayı ekleyip kaynayana kadar karıştırın.
FIRINDA KREMALI MANTARLI TAVUK TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet tavuk göğsü (doğranmış)
- 1 su bardağı mantar (doğranmış)
- 1 su bardağı krema
- 1 diş sarımsak (rendelenmiş)
- 1 çay kaşığı muskat rendesi
- 1 çay kaşığı kekik
- Tuz, karabiber
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Hazırlanışı:
- Tavukları hafif soteleyin, mantarları ekleyip pişirin.
- Krema, sarımsak ve baharatları ekleyip karıştırın.
- Fırın kabına alın, üzerine kaşar peyniri serpip 180°C’de 20 dakika pişirin.
KIYMALI ÇITIR KARNIYARIK BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
- 3 adet yufka
- 200 gr kıyma
- 1 adet patlıcan (minik küpler halinde doğranmış)
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 çay kaşığı karabiber, kimyon, tuz
- 1 çay bardağı süt
- 1/2 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta sarısı
Hazırlanışı:
- Patlıcanları kızartın, kıymayı kavurup salçayla karıştırın.
- Yufkayı açıp süt ve sıvı yağ karışımını sürün.
- İç harcı koyup rulo şeklinde sarın ve dilimleyin.
- Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C’de 25 dakika pişirin.
LORLU PANCAR SALATASI TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet pancar (haşlanmış ve rendelenmiş)
- 1/2 su bardağı lor peyniri
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı sirke
- Tuz, karabiber
- Üzeri için ceviz içi
Hazırlanışı:
- Pancarları rendeleyin ve zeytinyağı, sirke, tuzla karıştırın.
- Üzerine lor peyniri ve ceviz serpip servis yapın.
SÜT HELVASI TARİFİ MALZEMELER
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı un
- 100 gr tereyağı
- 1 çay kaşığı vanilin
Hazırlanışı:
- Tereyağını eritip unu ekleyerek hafif kavurun.
- Şekeri ve sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.
- Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın.
- Fırın kabına alıp üzeri kızarana kadar 200°C’de pişirin.
REYHAN ŞERBETİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 demet taze reyhan
- 1 litre su
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1 adet limon suyu
- 3-4 adet karanfil
Hazırlanışı:
- Suyu kaynatıp reyhan, şeker ve karanfili ekleyin.
- Limon suyunu ekleyip 15 dakika demlendirin.
- Soğutup süzerek servis yapın.
AFİYET OLSUN!
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