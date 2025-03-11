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'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 11. günü iftar menüsü!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.03.2025 08:24
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'Bugün iftara ne pişirsem?' diye düşünenlere birbirinden lezzetli ve pratik yemeklerden oluşan Ramazan iftar menüsü ile geldik. Ramazan ayının 11. gününde hem kolay hem de doyurucu yemek tarifleri arıyorsanız bu iftar menüsü tam size göre. İftara misafir ağırlayacağınız günlerde de tercih edebileceğiniz bu menüye bir şans vermelisiniz. 11 Mart 2025 Salı Ramazan iftar menüsü ve detaylı tarifler haberimizde.

'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 11. günü iftar menüsü!

On bir ayın sultanı Ramazan ayının 11. gününde iftar menüsü seçme konusunda kararsız kalan kişiler iftar menülerinden fikir alıyor. Böyle günlerde hazır iftar menüleri yardımcınız oluyor. Ramazan ayının 11. gününde göz doyuran ve pratik tariflerden oluşan bu iftar menüsünden faydalanabilirsiniz. 11 Mart Salı iftar menüsünde yoğurt çorbası, fırında tavuk pirzola, karışık sebze, kaşarlı mantar ve çoban salata tarifleri yer alıyor.

Bu menünün yanına dilediğiniz bir tatlı çeşidini ekleyebilirsiniz.

11. GÜN İFTAR MENÜSÜ 11 MART 2025 SALI

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

yayla (yoğurt) çorbası

Malzemeler;

  • 7 su bardağı su
  • 4 çorba kaşığı pirinç
  • 1 çorba kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 çay kaşığı tuz
  • Kuru nane

Tarif;

  • Yoğurt çorbası yapımı için, tencereye suyu ekleyin, kaynadıktan sonra pirinçleri ekleyin.
  • Bir kapta yumurta, un ve yoğurdu karıştırın.
  • Pişen pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın.
  • Pişerken bir tutam kuru nane ekleyin.
  • 10 dakikaya yakın pişirdikten sonra yoğurt çorbasının altını kapatın ve tuzunu ekleyin. Yoğurdun kesilmemesi için tuzu pişerken eklememelisiniz.
  • Yoğurt çorbası servise hazır. İsteğe göre üzerine tereyağ ve nane yakılıp servis edilir.

FIRINDA TAVUK PİRZOLA TARİFİ

Fırında tavuk pirzola

Malzemeler;

  • 10-12 tane tavuk pirzola
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 3 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • Taze öğütülmüş karabiber

Tarif;

  • Sarımsak ince ince doğranır.
  • Sos için olan tüm malzemeler derin bir kapta iyice karıştırılır.
  • Terbiyelenen tavuklar bu şekilde buzdolabında iki saat kadar dinlendirilir.
  • Dinlenme süresi ne kadar uzarsa tavuk da ki baharat lezzeti de o kadar güzel olacaktır.
  • Tavuklar eklenerek sos her yerine eşit dağılana dek karıştırılır.
  • Fırın tepsisine dizilen tavuklar 200 derecede yaklaşık yarım saat pişirilir.

KARIŞIK SEBZE TARİFİ

Karışık sebze tarifi

Malzemeler;

  • 2 kabak
  • 2 patlıcan
  • 4 domates
  • 2 patates
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • Kekik
  • Biberiye
  • Tuz
  • Karabiber

Yapılışı;

  • Patateslerin kabuklarını soyun. Kabak, patlıcan, domates ve patatesleri halka dilimleyin.
  • Bir kapta zeytinyağı, kekik, biberiye, tuz ve karabiberle birlikte bütün doğranmış sebzeleri iyice harmanlayın. Kullanacağınız tepsinin altına yağlı kağıt serin.
  • Bir tavanın içine zeytinyağı, domates ve sarımsakları ekleyin ve kavurun.
  • Hazırladığınız tepsiyi, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Domates ve sarımsakları da üzerine ilave edin.

KAŞARLI MANTAR TARİFİ

peynirli mantar

Malzemeler;

  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı
  • 8 adet mantar
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 dal taze kekik
  • 80 gram kaşar peyniri (dilimlenmiş)

Yapılışı;

  • 1,5 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin ve doğradığınız 8 adet mantar sapını da ilave edip soteleyin. Halka halksa doğranmış 2 diş sarımsağı da üzerine ilave edin ve 3-4 dakika daha soteleyin.
  • Son olarak 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 2 dal kekiği de mantarların üzerine ilave edin ve tavayı ocaktan alın.
  • Sapları çıkan 8 adet mantarı, fırına dayanıklı bir kabın içerisine yerleştirin. Üstüne sotelenen mantar saplarını ve dilimlediğiniz kaşar peynirlerini yerleştirin.
  • 180 dereceye ayarlanmış fırında, kaşar peynirleri eriyinceye kadar, yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz servis edin.

ÇOBAN SALATA TARİFİ

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Malzemeler;

  • 4 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet salatalık
  • Maydanoz
  • Limon suyu
  • Zeytinyağı

Tarif;

  • İlk olarak domatesleri küçük küçük doğrayın ve karıştırma kabına alın.
  • Daha sonra soğanı da küçük küçük doğrayın ve üzerine tuz serpip elinizle güzelce ovun.
  • İnce ince doğradığımız yeşil biber ve küçük küçük doğradığımız salatalığımızı da karıştırma kabına alalım.
  • Son olarak maydanozu da ince ince doğrayalım ve doğradığımız diğer malzemelerimizin üzerine ekleyelim.
  • Salatamızın zeytin yağını ve limon suyunu da ekledikten sonra güzelce harmanlayalım ve servis tabağına alarak servis edelim.

AFİYET OLSUN!
Ramazan

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