'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 12. günü iftar menüsü

Ramazan’ın 12. gününde iftar sofranızı pratik ama sıra dışı tariflerle süslemeye ne dersiniz? Bugünkü menümüzde hem hafif hem de lezzet dolu yemekler yer alıyor. Yoğurtlu Mısır Çorbası’ndan, Fırında Tavuklu Karnabahara, Közlenmiş Biber Salatası’ndan Hurmalı Sütlü Tatlı’ya kadar herkesin seveceği farklı lezzetlerle dolu bir iftar menüsü hazırladık.

12. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Yoğurtlu mısır çorbası (Hem doyurucu hem ferahlatıcı)

Ana Yemek: Fırında beşamel soslu tavuklu karnabahar (Sağlıklı ve lezzetli)

Yan Lezzet: Pratik gül böreği (Çıtır çıtır ve kolay)

Salata: Közlenmiş biber salatası (Renkli ve nefis)

Tatlı: Hurmalı sütlü tatlı (Şekersiz, hafif ve besleyici)

YOĞURTLU MISIR ÇORBASI (HAFİF, DOYURUCU VE FARKLI BİR BAŞLANGIÇ)

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış mısır

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı su

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, nane

Hazırlanışı:

Yoğurt, un ve suyu karıştırıp kaynamaya bırakın.

Haşlanmış mısırı ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.

Küçük bir tavada tereyağı ve naneyi kızdırıp üzerine dökün.

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU TAVUKLU KARNABAHAR (KIZARTMADAN HAFİF VE LEZZETLİ)

Malzemeler:

1 küçük karnabahar (çiçeklerine ayrılmış)

1 adet tavuk göğsü (küçük doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz, karabiber

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı:

Karnabaharları haşlayıp süzün, fırın kabına alın.

Tavukları tereyağında soteleyip karnabaharların üzerine ekleyin.

Unu hafif kavurup süt ekleyerek beşamel sos hazırlayın, yemeğin üzerine dökün.

Kaşar peyniri serpip 180 derecede 20 dakika fırınlayın.

PRATİK GÜL BÖREĞİ (KOLAYCA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ ÇITIR LEZZET)

Malzemeler:

3 yufka

200 gr beyaz peynir(patates veya ıspanak)

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Hazırlanışı:

Yufkaları dört eşit parçaya kesin.

Peynirleri karıştırıp iç harcı hazırlayın.

Harcı koyup yufkaları gül şeklinde sarın.

Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derecede 25 dakika pişirin.

KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI (PRATİK, RENKLİ VE LEZZETLİ)

Malzemeler:

4 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı sirke veya limon suyu

Tuz

Hazırlanışı:

Biberleri közleyip kabuklarını soyun, doğrayın.

Zeytinyağı, sarımsak, sirke ve tuz ile karıştırıp servis edin.

HURMALI SÜTLÜ TATLI (ŞEKERSİZ, HAFİF VE SAĞLIKLI)

Malzemeler:

6 adet hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için: Antep fıstığı veya ceviz

Hazırlanışı:

Hurmayı sıcak suda bekletip yumuşatın, ardından püre haline getirin.

Süt, nişasta ve hurma püresini karıştırarak kaynatın.

Katılaşınca kaselere alıp üzerine ceviz veya Antep fıstığı serpip soğutun.

Bu farklı ve pratik tariflerden oluşan 12. gün iftar menüsüyle, Ramazan sofranıza lezzet ve yenilik katabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!