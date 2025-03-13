'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Ramazan’ın 13. gününe özel, hem hafif hem de besleyici tariflerden oluşan bir iftar menüsüyle karşınızdayız. Bugün mideyi yormayan ama lezzetiyle iftar sofranızı şenlendirecek yemeklere yer verdik.

İşte detaylarıyla günün iftar menüsü:

13. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Şehriyeli Havuç Çorbası (Hafif ve besleyici)

Ana Yemek: Fırında Soslu Köfte ve Patates (Kızartmasız, pratik)

Yan Lezzet: Peynirli ve Dereotlu Poğaça (Çay saatine de uygun)

Salata: Cevizli Köz Patlıcan Salatası (Lezzet patlaması)

Tatlı: İrmikli Ballı Muhallebi (Şekersiz, hafif ve lezzetli)

ŞEHRİYELİ HAVUÇ ÇORBASI (PRATİK, DOYURUCU VE HAFİF)

Malzemeler:

2 adet havuç (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı tel şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı tavuk suyu veya su

1 çay bardağı süt

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tereyağında rendelenmiş havuçları kavurun.

Üzerine suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra şehriyeyi ekleyin, pişene kadar kaynatın.

Ocaktan almadan önce sütü ekleyip karıştırın.

(Bu çorba hem hafif hem de iftarda mideyi yormayan bir başlangıç olacaktır)

FIRINDA SOSLU KÖFTE VE PATATES (KIZARTMADAN, FIRINDA SAĞLIKLI BİR ANA YEMEK)

Malzemeler:

400 gr kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon, tuz, karabiber

3 adet patates (halka doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı kekik

Hazırlanışı:

Kıymayı, soğanı, baharatları, yumurtayı ve galeta ununu yoğurun, köfte şekli verin.

Patatesleri halka halka doğrayın ve yağ ile harmanlayın.

Fırın tepsisine patatesleri ve köfteleri dizin.

Salçalı sosu hazırlayıp üzerine gezdirin.

180 derece fırında 30 dakika pişirin.

(Bu yemek, kızartmadan hazırlanarak hafif bir alternatif sunuyor!)

PEYNİRLİ VE DEREOTLU POĞAÇA (HEM KAHVALTIYA HEM DE İFTARA UYGUN)

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

100 gr beyaz peynir

1 avuç ince kıyılmış dereotu

Hazırlanışı:

Un, yoğurt, sıvı yağ, yumurta, tuz ve kabartma tozunu karıştırın.

Peynir ve dereotunu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Küçük parçalar koparıp şekil verin, üzerine yumurta sarısı sürün.

180 derece fırında 20 dakika pişirin.

(Bu poğaçalar iftardan sahura kadar keyifle tüketilebilir)

CEVİZLİ KÖZ PATLICAN SALATASI (LEZZETLİ VE BESLEYİCİ BİR SALATA)

Malzemeler:

2 adet közlenmiş patlıcan

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, pul biber

Hazırlanışı:

Közlenmiş patlıcanları doğrayın ve ezilmiş sarımsakla karıştırın.

Yoğurdu ekleyip güzelce karıştırın.

Üzerine ceviz serpip zeytinyağı gezdirin.

(Köz patlıcan ve ceviz birleşince harika bir lezzet ortaya çıkıyor)

İRMİKLİ BALLI MUHALLEBİ (ŞEKERSİZ AMA TATLI İHTİYACINI KARŞILAYAN HAFİF BİR TATLI)

Malzemeler:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için: Badem veya fındık

Hazırlanışı:

Süt ve irmiği sürekli karıştırarak pişirin.

Koyulaşınca ocaktan alıp bal ve tarçını ekleyin.

Kaselere paylaştırıp üzerine badem veya fındık serpin.

(Rafine şeker içermeyen, hafif ama tatmin edici bir tatlı)

AFİYET OLSUN!