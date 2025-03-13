YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.03.2025 09:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün iftara ne pişirsem?' diye düşünenlere birbirinden lezzetli ve pratik yemeklerden oluşan Ramazan iftar menüsü ile geldik. Ramazan ayının 12. gününde hem kolay hem de doyurucu yemek tarifleri arıyorsanız bu iftar menüsü tam size göre. İftara misafir ağırlayacağınız günlerde de tercih edebileceğiniz bu menüye bir şans vermelisiniz. 13 Mart 2025 Perşembe Ramazan iftar menüsü ve detaylı tarifler haberimizde.

'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Ramazan’ın 13. gününe özel, hem hafif hem de besleyici tariflerden oluşan bir iftar menüsüyle karşınızdayız. Bugün mideyi yormayan ama lezzetiyle iftar sofranızı şenlendirecek yemeklere yer verdik.
İşte detaylarıyla günün iftar menüsü:

13. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Şehriyeli Havuç Çorbası (Hafif ve besleyici)
Ana Yemek: Fırında Soslu Köfte ve Patates (Kızartmasız, pratik)
Yan Lezzet: Peynirli ve Dereotlu Poğaça (Çay saatine de uygun)
Salata: Cevizli Köz Patlıcan Salatası (Lezzet patlaması)
Tatlı: İrmikli Ballı Muhallebi (Şekersiz, hafif ve lezzetli)

ŞEHRİYELİ HAVUÇ ÇORBASI (PRATİK, DOYURUCU VE HAFİF)

Malzemeler:
2 adet havuç (rendelenmiş)
2 yemek kaşığı tel şehriye
1 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı tavuk suyu veya su
1 çay bardağı süt
Tuz, karabiber

Hazırlanışı:
Tereyağında rendelenmiş havuçları kavurun.
Üzerine suyu ekleyip kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra şehriyeyi ekleyin, pişene kadar kaynatın.
Ocaktan almadan önce sütü ekleyip karıştırın.
(Bu çorba hem hafif hem de iftarda mideyi yormayan bir başlangıç olacaktır)

havs

FIRINDA SOSLU KÖFTE VE PATATES (KIZARTMADAN, FIRINDA SAĞLIKLI BİR ANA YEMEK)

Malzemeler:
400 gr kıyma
1 adet soğan (rendelenmiş)
2 yemek kaşığı galeta unu
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kimyon, tuz, karabiber
3 adet patates (halka doğranmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Sosu için:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı kekik

Hazırlanışı:
Kıymayı, soğanı, baharatları, yumurtayı ve galeta ununu yoğurun, köfte şekli verin.
Patatesleri halka halka doğrayın ve yağ ile harmanlayın.
Fırın tepsisine patatesleri ve köfteleri dizin.
Salçalı sosu hazırlayıp üzerine gezdirin.
180 derece fırında 30 dakika pişirin.
(Bu yemek, kızartmadan hazırlanarak hafif bir alternatif sunuyor!)

firinda-soslu

PEYNİRLİ VE DEREOTLU POĞAÇA (HEM KAHVALTIYA HEM DE İFTARA UYGUN)

Malzemeler:
2 su bardağı un
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
100 gr beyaz peynir
1 avuç ince kıyılmış dereotu

Hazırlanışı:
Un, yoğurt, sıvı yağ, yumurta, tuz ve kabartma tozunu karıştırın.
Peynir ve dereotunu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.
Küçük parçalar koparıp şekil verin, üzerine yumurta sarısı sürün.
180 derece fırında 20 dakika pişirin.
(Bu poğaçalar iftardan sahura kadar keyifle tüketilebilir)

dereotu-pogaca

CEVİZLİ KÖZ PATLICAN SALATASI (LEZZETLİ VE BESLEYİCİ BİR SALATA)

Malzemeler:
2 adet közlenmiş patlıcan
1 diş sarımsak
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, pul biber

Hazırlanışı:
Közlenmiş patlıcanları doğrayın ve ezilmiş sarımsakla karıştırın.
Yoğurdu ekleyip güzelce karıştırın.
Üzerine ceviz serpip zeytinyağı gezdirin.
(Köz patlıcan ve ceviz birleşince harika bir lezzet ortaya çıkıyor)

koz-patlican

İRMİKLİ BALLI MUHALLEBİ (ŞEKERSİZ AMA TATLI İHTİYACINI KARŞILAYAN HAFİF BİR TATLI)

Malzemeler:
2 su bardağı süt
3 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı tarçın
Üzeri için: Badem veya fındık

Hazırlanışı:
Süt ve irmiği sürekli karıştırarak pişirin.
Koyulaşınca ocaktan alıp bal ve tarçını ekleyin.
Kaselere paylaştırıp üzerine badem veya fındık serpin.
(Rafine şeker içermeyen, hafif ama tatmin edici bir tatlı)

irmikli muhallebi

AFİYET OLSUN!

Ramazan
12. günü iftar menüsü: Gül böreği, tatlı,çorba...12. günü iftar menüsü: Gül böreği, tatlı,çorba...
Elazığ’ın efsane lezzeti ‘Palu Tava’...Elazığ’ın efsane lezzeti ‘Palu Tava’...
Anahtar Kelimeler:
Ramazan menüsü iftar menüleri ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 ayrı anket! Erken seçim, zamlar, memur ve emekli maaşları... Yüzde 82 detayı...

12 ayrı anket! Erken seçim, zamlar, memur ve emekli maaşları... Yüzde 82 detayı...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid dramatik bir şekilde penaltılarda turladı! Ancelotti'den Arda Güler'e büyük ayıp...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid dramatik bir şekilde penaltılarda turladı! Ancelotti'den Arda Güler'e büyük ayıp...

AK Partili Metiner'in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

AK Partili Metiner'in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Diyarbakır'daki sapık cezaevini boyladı! Sokakta yaptıkları iğrenç

Diyarbakır'daki sapık cezaevini boyladı! Sokakta yaptıkları iğrenç

Elektrikte yeni dönemden en çok onlar etkilendi! 'Daha ucuz almak...'

Elektrikte yeni dönemden en çok onlar etkilendi! 'Daha ucuz almak...'

Ramazanın 13. günü için leziz ve pratik tarifler...

Ramazanın 13. günü için leziz ve pratik tarifler...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.