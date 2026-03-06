YEMEK

Sabahları 'uzak durun' uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin!

Beslenme alışkanlıklarında sadece ne yediğimiz değil, o gıdaları günün hangi saatinde tükettiğimiz de büyük önem taşır. Uzmanlara göre özellikle sabah saatlerinde, yani uzun süreli açlığın ardından tüketilen bazı besinler mide sağlığını olumsuz etkileyebilir. Normalde sağlıklı kabul edilen bazı gıdalar bile aç karnına tüketildiğinde sindirim sistemi üzerinde beklenmedik sorunlara yol açabilir. Sabah saatlerinde dikkat edilmesi gereken besinler…

Sabahları 'uzak durun' uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin!
Sedef Karatay Bingül

Uzmanlar, sağlıklı bir güne başlamak için sadece besin seçimine değil, bu besinlerin hangi koşullarda ve ne zaman tüketildiğine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle sabah saatlerinde mideyi yormayan ve sindirimi destekleyen gıdaların tercih edilmesi, uzun vadede sindirim sistemi sağlığını korumada önemli rol oynuyor.

Uzmanların sabah saatlerinde dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği 9 besin:

YOĞURT VE FERMENTE ÜRÜNLER

Yoğurt ve benzeri fermente gıdalar probiyotik açısından oldukça faydalı olsa da aç karnına tüketildiğinde aynı etkiyi göstermeyebilir. Uzmanlar, boş mideye alınan bu ürünlerin mide asidini artırarak yararlı bakterilerin etkisini azaltabileceğini belirtti.

Sabahları uzak durun uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin! 1

HAMUR İŞLERİ VE ŞEKERLİ KAHVALTILIKLAR

Sabah kahvaltısında sık tercih edilen hamur işleri ve yüksek şeker içeren gevrekler, sindirim sistemini zorlayabilir. İçerdikleri maya ve rafine şeker nedeniyle mideyi tahriş edebilen bu gıdalar, aynı zamanda ani kan şekeri yükselmelerine neden olabilir.

Sabahları uzak durun uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin! 2

MUZ

Muz sağlıklı bir meyve olarak bilinse de uzmanlara göre aç karnına tüketildiğinde vücuttaki mineral dengesini etkileyebilir. Kandaki magnezyum seviyesinin hızla yükselmesi, kalsiyum dengesi üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor.

Sabahları uzak durun uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin! 3

ARMUT

Sert lif yapısına sahip olan armut, boş mideye tüketildiğinde mide mukozasını tahriş edebilir. Özellikle hassas mideye sahip kişilerde sindirim sorunlarına neden olabileceği belirtildi.

Sabahları uzak durun uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin! 4

DOMATES

Domatesin içerdiği doğal asitler, aç karnına tüketildiğinde mide asidini artırabiliyor. Bu durum mide yanması ve gastrit gibi sorunları tetikleyebilir.

Sabahları uzak durun uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin! 5

TURUNÇGİLLER

Portakal, mandalina ve greyfurt gibi turunçgiller yüksek asit oranına sahip. Sabah aç karnına tüketildiklerinde mide yanması ve reflü şikayetlerini artırabileceği ifade edildi.

Sabahları uzak durun uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin! 6

SALATALIK

Serinletici etkisiyle bilinen salatalık bile boş mideye tüketildiğinde bazı kişilerde mide hassasiyetine neden olabilir. Özellikle hassas sindirim sistemi olanlar için dikkat edilmesi gereken besinlerden biri.

Sabahları uzak durun uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin! 7

BAHARATLI GIDALAR

Sabah saatlerinde baharatlı yiyecekler tüketmek mide asidinin artmasına yol açabiliyor. Bu durum sindirim sisteminde tahrişe ve rahatsızlık hissine neden olabilir.

Sabahları uzak durun uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin! 8

ÇİFTLİK SOMONU

Uzmanlar ayrıca özellikle çiftlik somonu tüketimi konusunda da uyardı. Bazı araştırmalar, çiftlik ortamında yetiştirilen somonların vahşi türlere göre daha fazla toksin ve kimyasal kalıntı içerebileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle özellikle hamileler ve çocuklar için tüketim sıklığının sınırlandırılması önerildi.

GÜNE BAŞLAMAK İÇİN DAHA SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Zararlı olabilecek besinlerin aksine, sabah saatlerinde sindirimi kolay ve mideyi koruyan gıdalar da bulunuyor.

Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi, mide mukozasını koruyan yapısıyla sabah tüketimi için önerilen besinlerin başında geliyor. Lif açısından zengin olan yulaf, sindirimi kolaylaştırırken uzun süre tokluk hissi sağlıyor.

Sabahları uzak durun uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin! 9

Yumurta

Protein deposu olan yumurta, kahvaltıda tercih edildiğinde gün boyu enerji ve tokluk sağlayabilir. Ayrıca kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

Sabahları uzak durun uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin! 10

Yaban mersini

Antioksidan bakımından zengin olan yaban mersini metabolizmayı destekleyerek güne daha enerjik başlamaya yardımcı olabilir.

Sabahları uzak durun uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin! 11

Tam tahıllı ekmek

Kompleks karbonhidrat içeren tam tahıllı ekmekler, vücuda gün boyunca ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayan sağlıklı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Sabahları uzak durun uyarısı: Bu 9 besini sakın aç karnına yemeyin! 12

Bal

Özellikle mide hassasiyeti olan kişiler için sabahları bir tatlı kaşığı bal tüketmek, sindirim sistemini rahatlatıcı etki gösterebilir.

