Bugün iftara ne pişirsem? Ramazan’ın 9. günü iftar menüsü belli oldu!

Ramazan ayının bereketi sofralara taşınmaya devam ediyor. İşte Ramazan’ın 9. günü için hem doyurucu hem de geleneksel lezzetlerden oluşan nefis bir iftar menüsü sizlerle...

KÖZ PATLICAN ÇORBASI

Malzemeler:

3 adet patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber

1 diş sarımsak

1/8 demet ince kıyılmış dereotu

Yapılışı:

Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyup küp küp doğrayın.

Tereyağını tencerede eritin, unu ekleyip hafifçe kavurun.

Doğranmış patlıcanları ve dövülmüş sarımsağı ekleyip birkaç dakika çevirin.

Suyu yavaş yavaş ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Hafif kaynayınca sütü ekleyip karıştırın.

Bir taşım daha kaynatıp tuz ve karabiberi ekleyin.

Servis öncesi ince kıyılmış dereotu ile lezzetlendirin.

İftar sofralarına hafif ama aroması güçlü bir başlangıç!

BOŞNAK MANTISI

Hamuru için:

5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

400 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yağlamak için:

200 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Servis için:

2 kase sarımsaklı yoğurt

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Ilık su ve tuzu karıştırın, azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp dinlendirin.

İç harç malzemelerini karıştırın.

Tereyağı ve sıvı yağı eritip üzerindeki köpüğü alın.

Hamuru 8 eşit bezeye bölün. Bezeleri tabak büyüklüğünde açıp aralarını yağlayarak üst üste dizin.

Bir bezeyi tezgaha alıp kenarlarından çekiştirerek inceltin.

İç harcı şerit halinde koyup sıkıca rulo yapın.

4 cm’lik parçalar kesip uçlarını alta birleştirerek şekil verin.

Yağlanmış tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış biberli yağ ile servis edin.

Dışı çıtır, içi sulu bu lezzet iftarın yıldızı olmaya aday!

CEVİZLİ GÜLLAÇ SARMA

Malzemeler:

4-5 adet güllaç yaprağı

4 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1/2 tatlı kaşığı vanilin

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Yapılışı:

Süt ve şekeri tencerede ısıtın, şeker eriyince ocaktan alın. Vanilini ekleyin. (Süt kaynar olmamalı.)

Güllaç yapraklarını ortadan ikiye kesin.

Parlak yüzü alta gelecek şekilde yaprağı yerleştirin, üzerine süt gezdirin.

İkinci yarıyı parlak kısmı üste gelecek şekilde koyup tekrar süt dökün.

Fazla sütü süzün, yaprakların fazla yumuşamamasına dikkat edin.

Düz kısmına ceviz serpip rulo şeklinde sarın.

Gül şekli vererek kaba alın, üzerine biraz daha süt gezdirin.

En az 2 saat buzdolabında dinlendirin.

AFİYET OLSUN!