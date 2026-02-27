YEMEK

İftardan kalan yemekleri sahurda yiyenler dikkat! Beslenme uzmanından kritik uyarı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, sahur sofralarıyla ilgili yapılan hataları anlattı. Meğer birçok kişi sahurda vücuduna iyilik yaptığını düşünürken kendisini daha çok acıktırıyormuş!

Gökçen Kökden

Diyetisyen Elanur Yılmaz Akay, sahurun bir akşam yemeği ya da iftar devamı gibi görülmemesi gerektiğini vurguladı. "İftardan kalan yemekleri sahurda tüketmeyin, börekler açıp sarmalar pişirmeyin" diyen Akay, bu tarz ağır ve karbonhidratlı yemeklerin aksine sahurun, vücudu yarına hazırlayan hafif ama güçlü bir kahvaltı gibi planlanması gerektiğini belirtti.

İftardan kalan yemekleri sahurda yiyenler dikkat! Beslenme uzmanından kritik uyarı 1

Gün içindeki açlık hissini bıçak gibi kesmenin yolu protein odaklı bir sofradan geçiyor. Akay, sahur sofrasının olmazsa olmazlarını şöyle sıraladı:

Protein deposu: Yumurta ve peynir sofranın başköşesinde olmalı.

Sıvı desteği: Süt, yoğurt veya ayran mutlaka öğüne eklenmeli.

Doğru karbonhidrat: Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, yulaflı veya tam buğdaylı ekmekler tercih edilmeli.

ALTERNATİF ARAYANLARA: TOST YA DA YULAF LAPASI

İftardan kalan yemekleri sahurda yiyenler dikkat! Beslenme uzmanından kritik uyarı 2

Klasik kahvaltıdan sıkılanlar için de pratik çözümler sunan Akay, bir kase yulaf lapasının veya yulafla hazırlanan tostların uzun süre tokluk sağladığını ifade etti. Doğru planlanmış bir sahurun, ertesi güne daha dinç başlamanın anahtarı olduğunu hatırlattı.

